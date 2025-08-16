Expert: Putin vzhľadom na vývoj na fronte nemá potrebu konflikt ukončovať. Ukrajina prestáva byť schopná brániť svoje územie, začať ofenzívu a vytláčať okupačné vojská

„Dalo sa predpokladať, že k nejakému zásadnému zlomu v tom zmysle, že sa hneď na rokovaní dohovoria na prímerí, a to by hneď nastalo, nedôjde. To v žiadnom prípade. Takže dôležitý je aspoň ten moment, že bola začatá komunikácia,“ uviedol expert.
Na stole podľa neho pravdepodobne boli podmienky zo strany Putina, za akých plánuje ukončiť konflikt. A pravdepodobne tiež Trump prezentoval, čo očakáva Amerika, európski spojenci a Ukrajina. „Situácia na fronte však hrá do kariet Putinovi. On nemá potrebu v súčasnej chvíli konflikt ukončovať. Očakávam, že on teraz bude vyčkávať, hrať o čas, aby mohol tie podmienky, ktoré on dal na ukončenie konfliktu, ešte posilniť", uviedol Petráš.
Rusko už podľa neho plne kontroluje väčšinovú oblasť Donbasu, Záporožie, Cherson, pozemný prístup na Krym. „Pomerne dobre sa mu darí posúvať pokrovskú frontovú líniu a pravdepodobne Pokrovsk padne. To je pomerne dôležitý dopravný uzol,“ povedal Petráš. Ukazuje sa tak podľa neho, že Ukrajina zrejme prestáva byť schopná brániť svoje územie, nie je schopná začať nejakú ofenzívnu činnosť a nie je schopná vytláčať okupačné vojská Ruska z okupovaných území.
„Aj tie sankcie, ktoré sú smerom k Rusku. Neviem, či sa míňajú účinkom, ale tá ekonomická situácia Ruska nie je taká, že by musel Putin z dôvodov finančných, ekonomických, hospodárskych konfliktov ukončiť. Dá sa však očakávať, že podobné stretnutia v najbližšom čase budú zorganizované znovu,“ uviedol Petráš.
Americký prezident Donald Trump so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom rokovali na vojenskej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljaške v noci na sobotu SELČ. Obaja štátnici po summite označili rozhovor za konštruktívny, schôdzka trvajúca približne dve a pol hodiny však zrejme žiadne konkrétne výsledky nepriniesla. Dohoda o prímerí na Ukrajine nebola oznámená.