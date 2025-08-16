Pravda Správy Svet FT: Putin je ochotný zastaviť vojská v Chersonskej a Záporožskej oblasti. Povedal, čo požaduje za ukončenie vojny na Ukrajine

FT: Putin je ochotný zastaviť vojská v Chersonskej a Záporožskej oblasti. Povedal, čo požaduje za ukončenie vojny na Ukrajine

Rusko podmieňuje ukončenie svojej ofenzívy na Ukrajine tým, že sa Kyjev stiahne z východnej Doneckej oblasti. Ruský prezident Vladimir Putin to povedal na piatkovej schôdzke na Aljaške svojmu americkému náprotivku Donaldovi Trumpovi, píše denník Financial Times s odvolaním sa na informované zdroje. Moskva v takom prípade zastaví svoje vojská v južnej Chersonskej oblasti a juhovýchodnej Záporožskej oblasti.

16.08.2025 16:39
debata (29)
Návrat domov. Americké stíhačky sprevádzajú Putinove lietadlo
Video

Požiadavka na stiahnutie ukrajinskej armády z Doneckej oblasti, z ktorej sa po medzinárodne neuznávanom referende stala samozvaná Donecká republika, ktorá je teraz „súčasťou Ruska“, patrí medzi obvyklé podmienky Moskvy.

Rusi si „nárokujú“ nielen časť, ktorú okupujú, ale aj to územie spomínanej oblasti, nad ktorou nemajú kontrolu.

Prezident USA Donald Trump a jeho ruský...
Šéf Bieleho domu niekoľkokrát zatlieskal,...
+12Americký prezident Donald Trump privítal...

V piatok rokoval Trump s Putinom bez prítomnosti Kyjeva a európskych predstaviteľov. Putin označil rozhovory s Trumpom za konštruktívne a užitočné. Šéf Bieleho domu potom rokovania charakterizoval ako extrémne produktívne a bez podrobností poznamenal, že prinieslo skvelý pokrok. Nie sú však informácie, že by summit priniesol prelom ohľadom ruskej invázie na Ukrajinu či možného prímeria.

Zelenskyj Čítajte viac ONLINE: Zelenskyj mieri do Washingtonu: Ukrajina potrebuje trvalý mier, nie ďalšiu prestávku medzi inváziami. Trump hovorí o obdobe článku 5 NATO

V pondelok zamieri do Washingtonu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a pozvanie dostali aj európski lídri.

Bombardér B-2 Spirit nad hlavami Putina a Trumpa
Video

Správu aktualizujeme.

Facebook X.com 29 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Vladimir Putin #vojna na Ukrajine #stretnutie Trumpa s Putinom