FT: Putin je ochotný zastaviť vojská v Chersonskej a Záporožskej oblasti. Povedal, čo požaduje za ukončenie vojny na Ukrajine

Požiadavka na stiahnutie ukrajinskej armády z Doneckej oblasti, z ktorej sa po medzinárodne neuznávanom referende stala samozvaná Donecká republika, ktorá je teraz „súčasťou Ruska“, patrí medzi obvyklé podmienky Moskvy.
Rusi si „nárokujú“ nielen časť, ktorú okupujú, ale aj to územie spomínanej oblasti, nad ktorou nemajú kontrolu.
V piatok rokoval Trump s Putinom bez prítomnosti Kyjeva a európskych predstaviteľov. Putin označil rozhovory s Trumpom za konštruktívne a užitočné. Šéf Bieleho domu potom rokovania charakterizoval ako extrémne produktívne a bez podrobností poznamenal, že prinieslo skvelý pokrok. Nie sú však informácie, že by summit priniesol prelom ohľadom ruskej invázie na Ukrajinu či možného prímeria.Čítajte viac ONLINE: Zelenskyj mieri do Washingtonu: Ukrajina potrebuje trvalý mier, nie ďalšiu prestávku medzi inváziami. Trump hovorí o obdobe článku 5 NATO
V pondelok zamieri do Washingtonu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a pozvanie dostali aj európski lídri.
Správu aktualizujeme.