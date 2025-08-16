Vydesení cestujúci volali o pomoc. Opitý vodič autobusu RegioJet unikal pred políciou desiatky kilometrov

Inokedy bežná cesta sa zmenila na dramatickú diaľničnú naháňačku s políciou. Piatkový spoj firmy RegioJet z Prahy do Jirkova, odchádzajúci o 21.00 hod, viezol podľa svedkov desiatky cestujúcich v autobuse riadenom mužom, ktorý bol v stave ťažkej opitosti, informoval portál idnes.cz.
„Vodič sa už pri kontrole cestovných lístkov triasol, tvrdil, že je len unavený," popísala cestujúca Pavlína Švarcová začiatok hororovej jazdy pre český web. Krátko po odchode však začal s autobusom nebezpečne kľučkovať. „Zrazu nabiehal na zvodidlá, ako by spal. Všetci sme kričali, nech spomalí, a prosili ho, nech zastaví na benzínke. Odmietal," dodala.
Situácia v autobuse sa stále zhoršovala. Jeden z pasažierov chcel vystúpiť, niektorí ľudia plakali, ďalší volali políciu aj samotnej dopravnej spoločnosti. Vodič však pokračoval v ceste a podľa výpovedí išiel v úsekoch so zníženou rýchlosťou aj viac ako 100 km/h.
Keď sa policajti snažili autobus zastaviť, muž nereagoval. Napokon sa podarilo vozidlo prinútiť zastaviť na diaľnici D7 neďaleko Panenského Týnca. Podľa prítomných svedkov potom vodič českej národnosti len zložil hlavu na volant a odmietal spolupracovať.
„Vykonaná dychová skúška potvrdila prítomnosť alkoholu v dychu," uviedla policajná hovorkyňa ústeckého kraja Eliška Kubíčková. Na štvrtý pokus sa podarilo namerať hodnotu, a to 2,66 promile. Policajti vodiča následne odviezli na ďalšie úkony.
„Toto si vodič nemôže dovoliť,“ reagoval na udalosť vlastník firmy Radim Jančura s tým, že bude rád, keď 53-ročný muž ponesie trestnoprávnu zodpovednosť. Cestujúci podľa jeho slov dostanú cestovné späť v plnej výške. „Verím, že sa to nebude opakovať,“ povedal Jančura. Doplnil, že ide o prvú podobnú udalosť za 25 rokov, čo prevádzkuje autobusovú dopravu. „Budeme musieť oveľa viac zvýšiť kontroly na prítomnosť alkoholu a návykových látok,“ podotkol pre idnes.cz Jančura. Vodič pre spoločnosť pracuje od januára.