USA pozastavujú po kritike od niektorých politikov vydávanie víz pre Palestínčanov

Ministerstvo vykonáva „úplnú a dôslednú revíziu“ „malého počtu“ všetkých dočasných humanitárnych víz, ktoré v posledných dňoch vydalo. Presný počet však neuviedlo.Čítajte viac Izraelský minister Smotrič oznámil schválenie osád v kľúčovej oblasti pri Jeruzaleme
K tomuto kroku ministerstvo pristúpilo po tom, ako konzervatívna influencerka Laura Loomerová napísala na sociálnych sieťach, že tento mesiac prišli do Spojených štátov palestínski utečenci, píše Reuters. To pobúrilo niektorých republikánov, vrátane Chipa Roya, ktorý je členom Snemovne reprezentantov za Texas. Vyhlásil, že sa touto záležitosťou bude zaoberať a označil ju za „národnú hrozbu“.
Vláda izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vedie po teroristickom útoku ozbrojencov z hnutia Hamas z októbra 2023 vojnu v Pásme Gazy, kvôli ktorej už podľa palestínskych úradov ovládaných Hamasom prišlo o život zhruba 61 600 ľudí.