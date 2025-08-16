Pravda Správy Svet USA pozastavujú po kritike od niektorých politikov vydávanie víz pre Palestínčanov

USA pozastavujú po kritike od niektorých politikov vydávanie víz pre Palestínčanov

Americké ministerstvo zahraničia pozastavuje vydávanie všetkých víz pre obyvateľov z Pásma Gazy, vďaka ktorým sa mohli v USA liečiť, píše agentúra Reuters. Washington sa tak rozhodol po tom, ako niektorí stúpenci amerického prezidenta Donalda Trumpa označili prítomnosť Palestínčanov v krajine za národné ohrozenie. Ministerstvo tiež preveruje tie víza, ktoré v posledných dňoch obyvateľom z Pásma Gazy vydalo.

16.08.2025 20:56
Video
Zdroj: Reuters

Ministerstvo vykonáva „úplnú a dôslednú revíziu“ „malého počtu“ všetkých dočasných humanitárnych víz, ktoré v posledných dňoch vydalo. Presný počet však neuviedlo.

K tomuto kroku ministerstvo pristúpilo po tom, ako konzervatívna influencerka Laura Loomerová napísala na sociálnych sieťach, že tento mesiac prišli do Spojených štátov palestínski utečenci, píše Reuters. To pobúrilo niektorých republikánov, vrátane Chipa Roya, ktorý je členom Snemovne reprezentantov za Texas. Vyhlásil, že sa touto záležitosťou bude zaoberať a označil ju za „národnú hrozbu“.

Izraelské tanky v uliciach mesta Gaza 14....
Dym stúpa po izraelskom bombardovaní v meste...
+18Palestínčania prehľadávajú trosky budov v meste...

Vláda izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vedie po teroristickom útoku ozbrojencov z hnutia Hamas z októbra 2023 vojnu v Pásme Gazy, kvôli ktorej už podľa palestínskych úradov ovládaných Hamasom prišlo o život zhruba 61 600 ľudí.

Útok teroristov z Hamasu na účastníkov hudobného festivalu v Izraeli 7. októbra 2023
Video
Archívne video
