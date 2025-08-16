Počet obetí prívalových povodní v Pakistane presiahol 340, hlásia úrady

Najviac obetí pakistanské úrady zaznamenali v severozápadnej horskej provincii Chajbar Pachtunchvá na hraniciach s Afganistanom, kde zahynulo 307 osôb. Najmenej 11 mŕtvych je hlásených z pakistanskej časti Kašmíru, zatiaľ čo v jednej z dedín v indickej časti tohto regiónu zahynulo 60 obyvateľov a 80 ďalších je stále nezvestných. Väčšinu obetí zmietla veľká voda, zavalili trosky zrútených domov alebo ich zasiahol elektrický prúd.
V sobotu ráno miestneho času pokračovali pátracie práce v deviatich postihnutých pakistanských okresoch s cieľom vyslobodiť telá pochované pod troskami, čoho sa podľa úradov zúčastnili dve tisícky záchranárov. Prácu im však komplikoval silný dážď, zosuvy pôdy a zablokované cesty. V piatok sa kvôli počasiu zrútil záchranný vrtuľník, v ktorom zahynulo všetkých päť členov posádky.Čítajte viac Povodne v Pakistane a Indii majú už 220 obetí, vrtuľník so záchranármi sa zrútil
Pakistan, s 255 miliónmi obyvateľov piata najľudnatejšia krajina na svete, je jedným z najzraniteľnejších štátov, pokiaľ ide o dopady klimatických zmien. Úrady varovali, že dažde v nasledujúcich dvoch týždňoch ešte zosilnia.