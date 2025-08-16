Búrka Erin podľa amerických meteorológov zosilňuje na hurikán piatej kategórie

Živel sa v sobotu okolo 17.30 h SELČ nachádzal zhruba 375 kilometrov severovýchodne od hlavného mesta Portorika a sprevádzal ho vietor s rýchlosťou 250 kilometrov za hodinu. Hoci sa nepredpokladá, že by hurikán zasiahol pevninu, varovanie platí pre ostrovy Svätý Martin a Svätý Bartolomej, kde môže padnúť 100 až 150 milimetrov zrážok. Jeden milimeter zrážok znamená jeden liter vody na meter štvorcový.
Vlny cez víkend zasiahnu časť severných Malých Antíl, Panenských ostrovov, Portorika, Hispanioly a ostrovov Turks a Caicos, dodala agentúra AFP.
Búrka Erin sa podľa expertov postupne stočí na severovýchod a dostane sa medzi Bermudské ostrovy a Spojené štáty, kam by na budúci týždeň mohla priniesť až päťmetrové vlny.
Americké úrady už vyslali viac ako 200 pracovníkov Federálnej agentúry pre zvládanie kríz (FEMA) do Portorika. Podľa miestnych úradov je k dispozícii 367 preverených úkrytov pre prípad povodní. Pobrežná stráž zároveň pre všetku lodnú dopravu uzavrela šesť prístavov v Portoriku a dva na Amerických Panenských ostrovoch. Bahamské úrady tiež pripravili niekoľko úkrytov a vyzvali obyvateľov, aby sledovali postup hurikánu.Čítajte viac Počet obetí hurikánu Milton je najmenej šestnásť
Erin je piatou pomenovanou búrkou tohtoročnej atlantickej hurikánovej sezóny, ktorá potrvá do konca novembra a podľa prognóz má byť nadpriemerne aktívna. Predpoveď počíta so šiestimi až desiatimi hurikánmi, z ktorých by zhruba polovica mala priniesť vietor s rýchlosťou presahujúcou 177 kilometrov za hodinu.