Trump sa nevzdáva: Summit medzi ním, Zelenským a Putinom chce usporiadať v piatok

Šéf Kremľa však podľa informovaných zdrojov požaduje za ukončenie ofenzívy na Ukrajine okrem Doneckej oblasti aj Luhanskú oblasť. Putin je tiež ochotný rokovať o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, ale ako jedného z možných garantov navrhol Čínu.
O tom, že Putin požaduje za ukončenie bojov Doneckú oblasť, písal už skôr počas soboty denník Financial Times.Čítajte viac FT: Putin je ochotný zastaviť vojská v Chersonskej a Záporožskej oblasti. Povedal, čo požaduje za ukončenie vojny na Ukrajine
Požiadavka na stiahnutie ukrajinskej armády z Doneckej oblasti, z ktorej sa po medzinárodne neuznávanom referende stala samozvaná Donecká republika, ktorá je teraz „súčasťou Ruska“, patrí medzi obvyklé podmienky Moskvy. Rusi si „nárokujú“ nielen časť, ktorú okupujú, ale aj to územie spomínanej oblasti, nad ktorým nemajú kontrolu. Ruské sily kontrolujú asi 70 percent regiónu, ale jeho najzápadnejší reťazec miest zostáva pod kontrolou Ukrajiny a je kľúčový pre jej vojenské operácie a obranu pozdĺž východného frontu.
Zdroje z okolia prezidenta Zelenského podľa Financial Times uviedli, že s vydaním Doneckej oblasti zrejme nebude súhlasiť. Ale je vraj otvorený diskusii s Trumpom, s ktorým sa má stretnúť v pondelok vo Washingtone. Na stretnutie boli pozvaní aj európski lídri.
Agentúra AFP s odvolaním sa na nemenovaný zdroj uviedla, že Trump je ochotný podporiť návrh Ruska. Denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na dvoch európskych predstaviteľov predtým takisto informoval, že Trump podporil Putinov plán ukončiť vojnu na Ukrajine tým, že sa Rusom odstúpi nedobyté územie, namiesto pokusu dosiahnuť dohodu o prímerí.Čítajte viac ONLINE: Zelenskyj mieri do Washingtonu: Ukrajina potrebuje trvalý mier, nie ďalšiu prestávku medzi inváziami. Trump hovorí o obdobe článku 5 NATO
V piatok rokoval Trump s Putinom bez prítomnosti Kyjeva a európskych predstaviteľov. Putin označil rozhovory s Trumpom za konštruktívne a užitočné. Šéf Bieleho domu potom rokovania charakterizoval ako extrémne produktívne a bez podrobností poznamenal, že prinieslo skvelý pokrok. Nie sú však informácie, že by summit priniesol prelom ohľadom ruskej invázie na Ukrajinu či možného prímeria.Čítajte viac ONLINE: Briti: Keď bude prímerie, do týždňa vstúpime na ukrajinskú pôdu. Nebo postrážia naše lietadlá