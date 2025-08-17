Majú sankcie proti Rusku vôbec význam? Bolia, ale vojnu neskončia

„Sankcie Západu proti Rusku sú čoraz neúčinnejšie. Naša ekonomika sa prispôsobuje a posilňuje. Vždy sme vedeli, že dokážeme odolať, a dnešný stav len potvrdzuje naše predpoklady,“ uviedol v máji pre médiá ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.
Kremeľ účinok sankcií už od začiatku bagatelizuje. „Sú to skúšky, ktoré posilňujú našu odolnosť,“ povedal o nich v marci 2023 ruský prezident Vladimir Putin.
Vojnová konjunktúra
Pravdou je, že ak mali sankcie ruskú ekonomiku zraziť na kolená, neuspeli. V rokoch 2023 a 2024 sa s nimi ruské hospodárstvo celkom dobre vyrovnalo.
Mnohí to vnímali ako dôkaz, že Rusko je voči sankciám Západu odolné. Podľa Maria Holznera, ktorý vedie Viedenský inštitút pre východoeurópske štúdie (WIIW) bol však dôvod iný – ruská ekonomika sa jednoducho menila na vojnovú.
Ako priblížil nemecký portál Standard.de, ruský štát začal po spustení „špeciálnej vojenskej operácie“, ako eufemisticky nazýva inváziu na Ukrajinu, pumpovať veľa peňazí do zbrojenia.Čítajte viac Jeden z najtvrdších: Štáty EÚ prijali 18. balík sankcií proti Rusku, Slovensko ustúpilo
Na obranu v súčasnosti ide až 40 percent prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Ruské hospodárstvo sa tak prispôsobilo novým podmienkach a nastala vojnová konjunktúra.
Vďaka tomu vznikli státisíce pracovných miest v zbrojárskom priemysle a pridružených odvetviach, a keďže mnoho mladých mužov odvelili na front alebo pre obavy z narukovania ušli do cudziny, prejavil sa nedostatok pracovných síl, takže výrazne klesla nezamestnanosť.
Dôsledok prvých sankcií bol preto úplne opačný, ako ich iniciátori predpokladali. Ruskej ekonomike sa napodiv celkom darilo.
Hrubý domáci produkt (HDP) vlani stúpol až o 3,6 percenta, čo je hospodársky rast, aký mohli západné štáty Moskve závidieť. Na tento rok už ruské prognózy odhadujú miernejší rast na úrovni 1,5 až dve percentá. Aj priemerná mzda za prvé dva roky trvania vojny stúpla asi o 20 percent.
Ropa a plyn
Čo sa týka fosílnych palív, prijaté sankcie boli sklamaním. Vyše 30 percent štátneho rozpočtu tvoria v Rusku príjmy z predaja ropy a plynu.
V čase invázie bola Európa najväčším exportným trhom pre energie z Ruska. Moskva pokrývala takmer 40 percent jej spotreby zemného plynu a bezmála tretinu spotrebovanej ropy.
Krajiny EÚ preto dúfali, že keď prestanú tieto komodity dovážať, Moskve vyschnú zdroje na ďalšie financovanie vojny.
Keďže niektoré štáty ako Maďarsko či Slovensko boli od ruského plynu závislé, Brusel nemohol jeho dovoz celoplošne obmedziť s okamžitou platnosťou. EÚ sa však tohto roku zaviazala, že do konca roka 2027 úplne skončí s dovozom zemného plynu z Ruska.Čítajte viac Európski zelení tvrdo kritizujú kroky Roberta Fica. Nazvali ho "trójskym koňom Ruska" a chcú zrušiť právo veta
Ani to, že sa väčšina členských štátov EÚ od ruského plynu a ropy odstrihla, však ruskou ekonomikou až tak neotriaslo. Kremľu sa totiž podarilo nájsť si nových odberateľov týchto surovín v Ázii, najmä v Číne a Indii, kde dnes končí až polovica ruského plynu.
Podľa odborníkov však už ruská ekonomika narazila na svoje hranice a začína stagnovať. Krajinu trápi veľká inflácia a vysoké úrokové sadzby, čo mnohých podnikateľov privádza k platobnej neschopnosti či dokonca ku krachu.
Ako vyčíslil priemyselný zväz, počet spoločností, ktoré nie sú schopné včas platiť faktúry, sa v Rusku od februára 2022 zdvojnásobil na takmer 40 percent.
Devízové rezervy
Pocíti Rusko konečne ťarchu sankcií a medzinárodnej izolácie? Experti sú presvedčení, že áno, no isté je aj to, že samotné sankcie vojnu neukončia.
Napriek tomu je podľa analytikov dobre, že Trump zatiaľ nezrušil nijaké sankcie voči Rusku, ktoré zaviedol ešte jeho predchodca Joe Biden. USA napríklad už v roku 2022 zmrazili americké aktíva ruskej centrálnej banky v hodnote piatich miliárd dolárov.
Moskve tak zabránili v tom, aby svoje devízové rezervy využívala na podporu ruského rubľa. Aktíva ruskej centrálnej banky zmrazili aj štáty EÚ, kde sa nachádzajú až dve tretiny z vyše 330 miliárd dolárov týchto rezerv.Čítajte viac Volkswagen je späť v Rusku. Aj keď sa tvári, že o tom nevie
Americkí aj európski politici pritom už viackrát vyzvali, aby sa tieto peniaze použili na financovanie Ukrajiny, no zatiaľ na to chýba politická vôľa.
Najväčšiu ruskú banku a niekoľko ďalších zase vylúčili zo Spoločnosti pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu (SWIFT) so sídlom v Belgicku, ktorá je kľúčová pre spracovanie medzinárodných platieb.
Ministerstvo financií USA tiež americkým investorom zakázalo obchodovať s ruskými cennými papiermi vrátane dlhopisov. Sankcie celkovo obmedzujú obchodovanie s 80 percentami aktív ruského bankového sektora.Čítajte viac Moskva vzdoruje západným sankciám. Kolaps neprišiel, ruská ekonomika rastie viac ako pred vojnou
Premárnené ultimátum
Negatívny dosah sankcií Rusi pocítili aj v tom, že im Európa i USA prestali dovážať lieky a modernú technológiu, čo sa prejavilo napríklad v leteckej doprave, energetike či v telekomunikačnom sektore.
V Rusku preto chýbajú letecké zariadenia a polovodiče, ako aj mnohé súčiastky a náhradné diely. Niektoré z nich začal už Moskve dodávať Peking.
Ako teda hodnotiť účinok protiruských sancií? Otázkou sa nedávno zaoberala i nezisková organizácia Rada pre zahraničné vzťahy (CFR).
Podľa správy na jej webstránke sankcie ruskej ekonomike síce spôsobili „určitú bolesť“, ale "nespôsobili rozsiahly hospodársky kolaps ani nezastavili ruskú agresiu voči Ukrajine. Niektorí však pripomínajú, že to ani nebolo ich cieľom. Ich význam je vraj skôr symbolický.Čítajte viac Ruská ekonomika prekonala všetky očakávania. Darí sa bankám, automobilkám aj zbrojárom. Čo za tým stojí?
Treba tiež upozorniť, že Washington by v protiruských sankciách mohol ešte pritvrdiť a Moskvu naozaj zatlačiť k stene, keby chcel. Nový americký prezident Donald Trump však tieto možnosti nevyužil.
Naposledy napríklad pohrozil ďalšími sankciami a vysokými clami pre krajiny, ktoré stále kupujú ruskú ropu a plyn. Kremľu dal ultimátum, že opatrenia zavedie, ak Rusko nepristúpi na mier.
Keď Putin prejavil ochotu zúčastniť sa na mierovom summite na Aljaške, Biely dom ultimátum odložil, čo viacerí analytici označili za chybu.