ONLINE: Zelenskyj stále volá po prímerí: Ak Rusi nechcú zastaviť údery, ako chcú realizovať mier?

6:15 Sústavné odmietanie prímeria zo strany Ruska komplikuje situáciu, pokiaľ ide o úsilie o dosiahnutie trvalej mierovej dohody vo vojne, ktorú Kremeľ vedie už štvrtý rok proti Ukrajine. V noci na nedeľu to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Americký prezident Donald Trump po piatkovom rokovaní so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom na Aljaške upustil od požiadavky bezpodmienečného prímeria na Ukrajine a v súlade s postojom Moskvy teraz plánuje presadzovať uzavretie komplexnej mierovej dohody. V pondelok Trump prijme Zelenského v Bielom dome.
„Vidíme, že Rusko odmieta početné výzvy na prímerie a doteraz sa nerozhodlo, kedy prestane zabíjať. To situáciu komplikuje. Ak im chýba vôľa vydať jednoduchý rozkaz na zastavenie úderov, bude asi potrebné veľa úsilia, aby malo Rusko vôľu realizovať niečo oveľa väčšie – mierové spolužitie so svojimi susedmi po celé desaťročia,“ uviedol Zelenskyj v príspevku na sieti X. Poďakoval v ňom tiež pobaltským a severským krajinám združeným v skupine NB8, ktoré v sobotu vydali spoločné vyhlásenie na podporu Ukrajiny.
Trojhodinová piatková vrcholná schôdzka Trumpa s Putinom zrejme nepriniesla žiadne konkrétne výsledky, hoci Trump predtým vyhlasoval, že hlavnou témou jeho rokovaní s Putinom bude dosiahnutie pokoja zbraní, a hrozil, že Rusko ponesie vážne následky, ak na prímerie nepristúpi.
Podľa serveru Axios chce Trump v piatok usporiadať summit medzi ním, Putinom a Zelenským.
6:10 Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov v sobotu hovoril so svojím tureckým a maďarským náprotivkom, uviedlo v sobotu večer ruské ministerstvo zahraničia. Telefonáty sa uskutočnili niekoľko hodín po tom, ako vrcholný summit medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a šéfom Kremľa Vladimirom Putinom nepriniesol žiadnu konkrétnu dohodu o ukončení vojny na Ukrajine, poznamenala agentúra Reuters.
Telefonát medzi Lavrovom a tureckým ministrom zahraničia Hakanom Fidanom sa podľa Moskvy uskutočnil z iniciatívy tureckej strany. „Ministri zahraničia si vymenili názory na výsledky rokovaní na najvyššej úrovni medzi Ruskom a USA, ktoré sa konalo 15. augusta na Aljaške,“ uviedlo ministerstvo v stručnom vyhlásení na svojom webe.
Turecko sa počas vojny na Ukrajine, ktorú rozpútalo Rusko na Putinov rozkaz vo februári 2022, snaží udržať otvorené diplomatické kanály na oboch stranách konfliktu. Vystupuje tak súčasne ako člen NATO, partner Ruska i Ukrajiny a stavia sa tiež do úlohy potenciálneho sprostredkovateľa.
Lavrov tiež telefonicky hovoril s maďarským ministrom zahraničia Péterom Szijjártom, rovnako na podnet maďarskej diplomacie. „Strany prerokovali otázky súvisiace s ukrajinskou krízou v kontexte výsledkov stretnutia lídrov Ruska a Spojených štátov na Aljaške,“ uviedlo ruské ministerstvo. Obaja ministri tiež diskutovali o „praktických otázkach rusko-maďarskej spolupráce, vrátane harmonogramu bilaterálneho politického dialógu“, dodal rezort.
Maďarsko počas celej vojny udržiava s Ruskom úzke vzťahy, často blokuje protiruské sankcie EÚ a spolupracuje s Moskvou v oblasti energetiky. Maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý čelí kritike za svoj príklon k Putinovi napriek tri a pol roku trvajúcej ruskej invázii, v sobotu uviedol, že svet je po stretnutí Trumpa s Putinom bezpečnejším miestom. Ešte pred summitom sa Orbán tento týždeň nechal počuť, že Rusko vojnu proti Ukrajine vyhralo a zostáva otázka, kedy to Západ podporujúci Ukrajincov uzná.