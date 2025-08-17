Pravda Správy Svet ONLINE: Telegraph: Putinove pomienky pre mier sú hrozné, ale lepšie nebudú

ONLINE: Telegraph: Putinove pomienky pre mier sú hrozné, ale lepšie nebudú

Putinov návrh vziať si Donbas považuje britský denník The Telegraph za hrozný, ale možno najlepší, aký môže byť na stole.

17.08.2025 06:55
vojna na Ukrajine Foto: ,
Na snímke z videa zverejnenej ruským ministerstvom obrany ruský vojak nesie muníciu počas bojového tréningu na zemi na neznámom mieste na Ukrajine 15. augusta 2025.
debata

Najdôležitejšie udalosti

  • Vojna na Ukrajine trvá 1 271 dní
Návrat do Moskvy. Americké stíhačky sprevádzajú "lietajúci Kremeľ" - Putinove lietadlo
Video
Summit Trump - Putin na Aljaške

Americký prezident Donald Trump sa v meste Anchorage na Aljaške stretol s ruským vodcom Vladimirom Putinom. Hlavnou témou rozhovorov je možná dohoda o prímerí na Ukrajine, ktorá by ukončila najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny.

Fotogaléria
Americký prezident Donald Trump a ruský vodca...
President Donald Trump greets Russia's...
+13Ruský vodca Vladimir Putin pred začiatkom...
Británia, Ukrajina, Keir Starmer, Volodymyr Zelenskyj Čítajte viac 1 270. deň: Briti: Keď bude prímerie, do týždňa vstúpime na ukrajinskú pôdu. Nebo postrážia naše lietadlá

6:55 Po stretnutí na Aljaške Donald Trump odovzdal Ukrajine a Európe požiadavku Vladimira Putina: odovzdať zvyšok Donbasu výmenou za mier a záruky bezpečnosti. Tento „hrozný“ návrh je však možno najlepšou možnosťou, aká je Kyjevu k dispozícii. Uvádza sa to v úvodníku britského denníka The Telegraph, ktorý doteraz dôsledne zastával proukrajinskú pozíciu, píše ukrajinská agentúra Unian.

Britskí novinári priznávajú, že podpísanie mierovej dohody za týchto podmienok po viac ako troch rokoch urputného odporu by bolo pre Ukrajinu „národnou tragédiou“ a významnou odmenou pre Putina, ktorá pravdepodobne vykompenzuje všetky ruské náklady na vojnu. Takýto koniec vojny by bol zároveň „neúspechom“ pre Západ, ktorý nedokázal dostatočne podporiť Ukrajinu a teraz sleduje, ako sú európske hranice násilne prekresľované. Napriek tomu novinári z The Telegraph usudzujú, že odovzdanie Donbasu výmenou za mier a povojnové záruky "bude pravdepodobne najlepšou dohodou, ktorú je možné dosiahnuť“, uvádza Unian.

Konštatujú, že Ukrajina nemá sily na to, aby vyhnala Rusov zo svojho územia, a hoci Európa a USA mali všetky možnosti výrazne posilniť ukrajinskú obranu, neurobili to. Britskí novinári vyzývajú pozrieť sa na takúto dohodu aj z optimistického hľadiska: podmienky oznámené na Aljaške sú neporovnateľne lepšie, než na čo Putin dúfal, keď ruské jednotky stáli na predmestí Kyjeva, dodáva Unian.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #vojna na Ukrajine