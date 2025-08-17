Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 271 dní
Americký prezident Donald Trump sa v meste Anchorage na Aljaške stretol s ruským vodcom Vladimirom Putinom. Hlavnou témou rozhovorov je možná dohoda o prímerí na Ukrajine, ktorá by ukončila najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny.
6:55 Po stretnutí na Aljaške Donald Trump odovzdal Ukrajine a Európe požiadavku Vladimira Putina: odovzdať zvyšok Donbasu výmenou za mier a záruky bezpečnosti. Tento „hrozný“ návrh je však možno najlepšou možnosťou, aká je Kyjevu k dispozícii. Uvádza sa to v úvodníku britského denníka The Telegraph, ktorý doteraz dôsledne zastával proukrajinskú pozíciu, píše ukrajinská agentúra Unian.
Britskí novinári priznávajú, že podpísanie mierovej dohody za týchto podmienok po viac ako troch rokoch urputného odporu by bolo pre Ukrajinu „národnou tragédiou“ a významnou odmenou pre Putina, ktorá pravdepodobne vykompenzuje všetky ruské náklady na vojnu. Takýto koniec vojny by bol zároveň „neúspechom“ pre Západ, ktorý nedokázal dostatočne podporiť Ukrajinu a teraz sleduje, ako sú európske hranice násilne prekresľované. Napriek tomu novinári z The Telegraph usudzujú, že odovzdanie Donbasu výmenou za mier a povojnové záruky "bude pravdepodobne najlepšou dohodou, ktorú je možné dosiahnuť“, uvádza Unian.
Konštatujú, že Ukrajina nemá sily na to, aby vyhnala Rusov zo svojho územia, a hoci Európa a USA mali všetky možnosti výrazne posilniť ukrajinskú obranu, neurobili to. Britskí novinári vyzývajú pozrieť sa na takúto dohodu aj z optimistického hľadiska: podmienky oznámené na Aljaške sú neporovnateľne lepšie, než na čo Putin dúfal, keď ruské jednotky stáli na predmestí Kyjeva, dodáva Unian.