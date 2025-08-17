Vykrikoval, že Rusko vojnu vyhrá a cestujúcich ohrozoval nožom. Záznam zo zadržania sa stal najlepším policajným videom

Výtržník pod vplyvom alkoholu a kokaínu v osudný deň okolo pol desiatej večer jednému z cestujúcich priložil nôž k telu, vyhrážal sa mu pobodaním a kričal, že Rusko vyhrá vojnu a potom všetci zomrú. Policajti agresora na kamerovom zázname v jednom z vagónov rýchlo zadržali za použitia donucovacích prostriedkov a hrozby strelnou zbraňou.
Muž následne strávil noc v cele a následne bol hospitalizovaný na psychiatrii. Prípad začali preverovať kriminalisti, ktorí s pomocou médií začali hľadať napadnutého aj svedkov incidentu. Najmä poškodeného hnedovlasého, štyridsaťročného muža s okuliarmi vysokého 185 cm, ktorý z miesta po incidente odišiel.
Vyšetrovateľom v tom pomohol práve ocenený kamerový záznam, ktorý na sociálnych sieťach pútal značnú pozornosť verejnosti. „Video jasne dokumentuje, že zásah policajtov v pražskom metre bol rýchly a profesionálny. Vďaka balistickej ochrane a dobrej koordinácii medzi jednotlivými zložkami, vrátane spolupráce s Dopravným podnikom hlavného mesta Prahy, sa podarilo muža rýchlo vypátrať a identifikovať," povedal pre novinky.cz policajný expert doc. Martin Hrinko, ktorý hodnotil profesionalitu zásahu.
„Zadržaný na tom bol psychicky veľmi zle. Lomcovali ním zmeny nálad. Keď sme na miesto dorazili, bol celkom krotký až mu to bolo celé ľúto. Potom sa aj rozplakal. Ale potom zrazu začal byť zase agresívny. Každopádne bol stále spútaný a mali sme ho pod kontrolou," opísali dvaja ocenení policajti.
O prvenstve zaznamenaného zásahu rozhodla trojčlenná odborná porota súťaže Najlepší dôkaz v zložení policajtov Martin Hrinka a Martin Spurný a dokumentarista Mirek Vaňura. Video uspelo vo všetkých troch súťažných kritériách: popularizačný význam, profesionalita zásahu a dôkazná hodnota.