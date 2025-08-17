V Srbsku zapálili kanceláriu Vučičovej strany. Násilnosti na protestoch podľa neho ohrozujú demokraciu

Rozhorčenie demonštrantov v meste vzdialenom asi 100 kilometrov juhozápadne od Belehradu vyvolala skutočnosť, že dva dni predtým prívrženci vládnucej SNS zdemolovali kaviareň patriacu podporovateľom protestného hnutia. V ten istý deň prívrženci SNS napadli obchod otca jednej študentskej aktivistky a jeho prevádzkovateľa zbili tak, že musel byť prevezený do nemocnice. Úrady na tieto násilné činy nereagovali.
V noci na dnes sa protivládne protesty uskutočnili vo viacerých mestách Srbska. Potýčky s políciou sa podľa médií odohrali tiež v sídliskovej štvrti Nový Belehrad v srbskej metropole. Minister vnútra Ivica Dačić krátko pred polnocou uviedol, že jeden policajt bol zranený a 18 demonštrantov bolo zadržaných. O počte zranených demonštrantov sa srbské úrady nezmienili.Čítajte viac Protestujúci študenti obviňujú srbské úrady zo snahy vyvolať občiansku vojnu
Prezident Vučič v nedeľu v reakcii na násilné potýčky uviedol, že „krajina je vo veľkom nebezpečenstve“ a incidenty označil za „číry terorizmus“. „Ohrozili nám demokraciu a každého človeka, toto je proti každému normálnemu človeku v krajine. V uliciach vládne banda,“ povedal počas príhovoru Vučič v súvislosti s nepokojmi.Čítajte viac Protivládni demonštranti sa v Srbsku dostali do potýčok s podporovateľmi Vučiča
Napätie v Srbsku trvá od novembra minulého roka, keď sa v Novom Sade na severe krajiny zrútil novozrekonštruovaný betónový prístrešok na stanici a zabil 16 ľudí. Podľa kritikov za to môže korupcia pri verejnom obstarávaní. Protivládne protesty vedené študentmi odvtedy pritiahli státisíce ľudí.Čítajte viac Šimečka bol v Báčskom Petrovci, tvrdí, že Slovákov tam napádajú chuligáni. Fica vyzval, aby konal
Vučič v nedeľu uviedol, že „aj keď si nie sme celkom istí, čo sa presne stalo, musí byť pre tých 16 obetí nastolená spravodlivosť.“ Zároveň počas príhovoru kritizoval blokádu škôl, ktorá je súčasťou protestov. Zopakoval tiež, že „okupačné mediálne platformy majú za cieľ zničenie Srbska“, cituje Danas. Podľa Vučiča je „otázkou dní“, kedy demonštranti „niekoho zabijú“, a udalosti vo Valjeve i Novom Sade označil za „číry terorizmus“.
Vučič obyvateľom na záver odkázal, že „počas nasledujúcich dní budú svedkami prekvapivých rozhodnutí“, po ktorých bude nasledovať „rozhodná akcia“.
„Bude sa vám zdať, že sme ustúpili, a potom použijeme všetko, čo máme k dispozícii, aby sme nastolili mier a poriadok. Budeme odolávať všetkým vonkajším tlakom, všetkým, ktorí sa nám vyhrážajú a hovoria, čo môžeme a nemôžeme robiť, a doposiaľ sme boli svedkami toho, že prispeli k vyvolaniu chaosu,“ povedal a dodal, že „zvíťazí“.
Vučić je v Srbsku pri moci viac ako 12 rokov a podľa kritikov vládne autoritársky. Hlavnou požiadavkou organizátorov súčasných protestov je obnova nezávislosti štátnych inštitúcií a predčasné voľby, ktoré však Vučić odmieta a demonštrácie opisuje ako snahu o zvrhnutie jeho vlády. Opakuje, že za protestmi stoja zahraničné mocnosti, nespresnil však ktoré.Čítajte viac Fico sa vrátil k udalostiam v Srbsku: Slovenská opozícia je súčasť „majdanizácie". Šimečka reaguje
Až do minulého týždňa boli protesty zväčša pokojné. K vyhroteniu súčasnej atmosféry v krajine prispieva skutočnosť, že vládne i opozičné médiá násilnosti opakovane vykresľovali ako predzvesť občianskej vojny.