Zverejnili „list mieru“, ktorý prvá dáma USA adresovala Putinovi

Kópiu „listu mieru“ najprv získala stanica Fox News Digital a neskôr ju na sociálnych sieťach zverejnili priaznivci amerického prezidenta Donalda Trumpa vrátane ministerky Bondiovej. Putin si ho údajne hneď po prevzatí z rúk Trumpa prečítal za prítomnosti americkej a ruskej delegácie počas piatkového stretnutia na Aljaške.Čítajte viac Putin dostal list od Melanie Trumpovej, odovzdal mu ho Trump na Aljaške
„Každé dieťa nosí vo svojom srdci tie isté tiché sny, či sa narodilo náhodou na vidieku alebo v nádhernom centre mesta. Snívajú o láske, možnostiach a bezpečí pred nebezpečenstvom,“ napísala na úvod listu prvá dáma.
Pokračovala, že v súčasnom svete „sú niektoré deti nútené niesť v sebe tichý smiech, nedotknutý temnotou okolo nich — tichý vzdor proti silám, ktoré by si mohli nárokovať na ich budúcnosť“. Putinovi odkázala, že on sám „môže obnoviť ich melodický smiech“ a že povinnosťou rodičov je „pestovať nádej budúcej generácie“, zatiaľ čo lídri „nesú zodpovednosť za to, aby starostlivosť o naše deti presahovala pohodlie úzkej skupiny“.
„Ochranou nevinnosti týchto detí urobíte viac, ako len poslúžite Rusku — poslúžite samotnému ľudstvu. Takýto odvážny nápad prekračuje všetky ľudské rozdelenia a vy, pán Putin, ste dnes schopný túto víziu realizovať jedným ťahom pera. Je čas,“ dodala Trumpová.Čítajte viac ONLINE: Zelenskyj stále volá po prímerí: Ak Rusi nechcú zastaviť údery, ako chcú realizovať mier?
Agentúra Reuters s odvolaním sa na dvoch predstaviteľov Bieleho domu pôvodne informovala, že list sa týkal ťažkej situácie detí na Ukrajine a v Rusku, a predovšetkým osudu unesených detí.Čítajte viac ONLINE: Telegraph: Putinove pomienky pre mier sú hrozné, ale lepšie nebudú
Ukrajina tvrdí, že desaťtisíce ukrajinských detí boli unesené alebo odvlečené do Ruska alebo na Ruskom okupované územia, a to bez vedomia ich rodičov alebo opatrovníkov. Kyjev to označuje za vojnový zločin, ktorý podľa dohôd OSN spĺňa definíciu genocídy. Moskva tvrdí, že deportáciami chráni zraniteľné deti tým, že ich odvedie z vojnovej zóny.