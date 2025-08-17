Vojna o bratwurst. Bavorsko a Durínsko sa sporia o klobásové prvenstvo

Krčma Wurstkuchl sa označuje za „najstarší stánok s bratwurstami na svete“, ktorého tradícia údajne siaha do roku 1378. Avšak dokument z roku 1269, na ktorý sa odvolávajú historici z Erfurtu, spomína ľudí, ktorí si prenajali budovu, kde bol aj stánok pre opekanie mäsa a istá obdoba grilovacej panvice. Považujú to za možný doklad toho, že najstarší stánok s opekanými klobásami bol v Erfurte. Doteraz sa za prvú zmienku o opekaných klobásach v Durínsku považoval dokument z roku 1404, v ktorom sa píše o „groši za črievka na bratwurst“.Čítajte viac Rozpáľte gril: Presuňte sa z kuchyne von a vychutnajte si tieto fantastické grilované mäsové špeciality
Regensburskej krčme Wurstkuchl je podľa všetkého tento spor ukradnutý a pýši sa tým, že receptúra sa od stredoveku príliš nezmenila. Klobásky sa vyrábajú zo šunky, podávajú s kapustou kvasenou vo vlastných pivniciach a horčicou vyrábanou podľa historickej receptúry. Hostinská z Wurstkuchlu Alexandra Meierová tento týždeň Bavorskému rozhlasu povedala, že ľudia jej podnik vyhľadávajú kvôli kvalite výrobkov. „Nemyslím si, že by si ľudia povedali, že k nám nebudú chodiť, pretože náš podnik je druhý najstarší,“ uviedla.
Nie je to po prvý raz, keď sa v Nemecku rozhorel spor o bratwurst. V minulosti sa s Regensburgom o to, kde sa klobásky predávali skôr, hádal Norimberg. Nakoniec padlo rozhodnutie v prospech Regensburgu, píše BBC.