Zo zloducha Trumpov mierotvorca? Lukašenko by mohol usporiadať stretnutie Putina so Zelenským

Prvý kontakt bol už vo februári
Po zvolení za prezidenta USA sa Donald Trump na prvý pohľad začal prekvapivo zaujímať o malú európsku krajinu, v ktorej už viac ako tri desaťročia vládne tvrdou rukou Alexandr Lukašenko. Trump sa ujal moci 20. januára 2025 a už v polovici februára priletel do Minsku námestník šéfa americkej diplomacie Christopher Smith. Bol prvým vysokopostaveným predstaviteľom USA, ktorý navštívil Bielorusko za posledných päť rokov.
Obnovenie kontaktov na vysokej úrovni viedlo k tomu, že Lukašenko prepustil na slobodu najprv hŕstku politických väzňov. Za mrežami ich sedí veľa od leta 2020, keď policajní ťažkoodenci brutálne potlačili pokojné protesty proti sfalšovaným výsledkom prezidentských volieb. Aké-také zlepšenie medzištátnych vzťahov sa začalo spájať s tým, že keby Lukašenko oslobodzoval ďalších kritikov režimu, USA by zmierňovali sankcie uvalené na Bielorusko, respektíve by došlo k normalizácii stykov medzi Minskom a Washingtonom.
Pred dvomi mesiacmi pricestoval za Lukašenkom Trumpov zvláštny vyslanec pre Rusko a Ukrajinu Keith Kellogg. Presvedčil ho, aby pustil z väzenia štrnásť politických väzňov, medzi ktorými sa nachádzal dokonca aj významný predstaviteľ opozície Siarhej Cichanovski, ktorý v auguste 2020 chcel kandidovať v prezidentských voľbách, ale skončil za mrežami. Lukašenko a Kellogg diskutovali aj o perspektíve úplného obnovenia fungovania ambasád (oba štáty nemajú už niekoľko rokov v druhej krajine svojho veľvyslanca). Agenda, ktorou sa Kellogg zaoberá, mohla viesť k špekuláciám, že sa hovorilo aj o možnej úlohe Bieloruska súvisiacej so snahou o ukončenie bojov medzi Rusmi a Ukrajincami.
Trump telefonoval Lukašenkovi
Pred odletom z Washingtonu na summit s Putinom na Aljaške Trump prekvapil znovu: telefonoval Lukašenkovi, aby sa mu dodatočne poďakoval za oslobodenie politických väzňov. Na sociálnej sieti Truth Social označil bieloruského lídra za vysoko rešpektovaného prezidenta. „Náš rozhovor bol veľmi dobrý. Diskutovali sme o viacerých témach vrátane návštevy prezidenta Putina na Aljaške. Teším sa na stretnutie s prezidentom Lukašenkom v budúcnosti," napísal Trump. Poukázal pritom na to, že sa rozprávali o možnosti, že by bieloruský líder prepustil z väzenia na slobodu možno až okolo 1300 kritikov svojho režimu.
Bieloruská štátna tlačová agentúra BELTA spresnila, že Lukašenko pozval Trumpa na návštevu Bieloruska aj s jeho manželkou Melaniou. Dodala, že prezident USA prijal pozvanie. Lukašenko zjavne prisudzoval telefonátu veľký význam, pretože z New Yorku priletel do Minsku bieloruský veľvyslanec pri OSN Valentin Rybakov, aby mu robil tlmočníka počas výmeny názorov s Trumpom.Čítajte viac Zelenskyj mieri do Washingtonu: Ukrajina potrebuje trvalý mier, nie ďalšiu prestávku medzi inváziami. Trump hovorí o obdobe článku 5 NATO (online)
Rovnaký deň bieloruský líder telefonoval ešte s jedným predstaviteľom USA. O rozhovor požiadala americká strana. Lukašenko a John Cole, ktorý je zástupca Kellogga pre Rusko a Ukrajinu, sa rozprávali aj o vojne: „Vymenili si názory na program nadchádzajúcich rokovaní na Aljaške. Lukašenko po rozhovore s Trumpom opäť načrtol svoj pohľad na situáciu na Ukrajine," informovala kancelária bieloruského prezidenta. Môžeme iba špekulovať o tom, či sa obidva telefonáty týkali aj prípadného usporiadania stretnutia Putina so Zelenským v Minsku…
S Lukašenkom sa telefonicky spojil aj Putin
Žiadnou špekuláciou však nie je to, že Lukašenko je ochotný poskytnúť Minsk ako dejisko najdôležitejších rokovaní o ukončení vojny, ktorá trvá už od februára 2022, keď ruská armáda vtrhla na Ukrajinu. V rozhovore pre americký týždenník Time doslova povedal, že je pripravený usporiadať stretnutie lídrov Ruska a Ukrajiny. „Putin by sa potešil, keby sa stretol s Trumpom v hlavnom mieste Bieloruska," zároveň poznamenal Lukašenko v spojitosti s tým, že k Putinovi a Zelenskému by sa pridal aj šéf Bieleho domu.
Po rokovaniach na Aljaške Trump dal najavo, že si želá, aby šéf Kremľa a ukrajinský prezident čo najskôr debatovali spolu pri rokovacom stole. Ak sa naozaj v kuloároch uvažuje o Minsku ako o dejisku summitu, v takom prípade sa Putin o tom asi zhováral s Lukašenkom po svojom návrate z USA do Moskvy. Ich rozhovor sa uskutočnil v nedeľu ráno. „Ruský líder podrobne informoval bieloruského kolegu o výsledku summitu Rusko-USA," uviedla kancelária bieloruského prezidenta. V stručnom oznámení ešte poznamenala, že obaja lídri posúdili situáciu v regióne s prihliadnutím na uskutočnené rozhovory na Aljaške.
Pomohol rozpútať vojnu, teraz ju chce pomôcť ukončiť
Samozrejme, že rozhodujúci vplyv na Putina s cieľom dosiahnuť, aby súhlasil s priamym rokovaním so Zelenským, má Trump, ale nezanedbateľné sú v tomto kontexte aj dlhodobo dobré vzťahy ruského lídra s Lukašenkom. Biely dom sa ho preto možno snaží využiť ako sprostredkovateľa, ktorý by pomohol presvedčiť Putina, aby sa v Minsku zúčastnil na trojstrannom summite.Čítajte viac 1 271. deň: Telegraph: Putinove podmienky pre mier sú hrozné, ale lepšie nebudú
Keby sa to skutočne udialo, zo zloducha by sa v podstate stal mierotvorca: veď to bol Lukašenko, kto vo februári 2022 umožnil Putinovej armáde, aby zaútočila proti Ukrajine aj z bieloruského územia. V demokratickom svete označujú Lukašenka za posledného diktátora v Európe. Paradoxne teraz vojnu, ktorú umožnil rozpútať aj zo svojho teritória, by chcel ukončiť pri rokovacom stole v Minsku. V záujme zastaviť zabíjanie je však logické, ak sa Trump spolieha na Lukašenka, pretože vojna pokračuje už štvrtý rok.