ONLINE: 'Koalícia ochotných' chce stále poslať vojakov na Ukrajinu, zabezpečiť nebo i more

5:55 Na virtuálnom stretnutí predstaviteľov štátov NATO z „koalície ochotných“ s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorému v nedeľu predsedali francúzsky prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer, „lídri potvrdili svoju pokračujúcu podporu Ukrajine a ocenili túžbu prezidenta Zelenského po spravodlivom a trvalom mieri, zatiaľ čo sa pripravuje na ďalšie konzultácie s prezidentom Trumpom vo Washingtone D.C“. Uviedol to v stanovisku úrad britského premiéra.
Podľa stanovisko chce „koalícia ochotných“ po skončení bojov poslať jednotky na Ukrajinu a „zohrávať kľúčovú úlohu prostredníctvom Mnohonárodných síl Ukrajiny“.
„Opätovne zdôraznili pripravenosť nasadiť ‚upokojujúce‘ sily po ukončení nepriateľských akcií a pomôcť zabezpečiť ukrajinské nebo a more a regenerovať ukrajinské ozbrojené sily,“ píše sa v stanovisku.
„Koalícia ochotných“ je neformálne zoskupenie krajín, ktoré sa zaviazali podporovať Ukrajinu v jej obrane proti ruskej agresii a pri hľadaní spravodlivého mieru. Zahŕňa kľúčové západné štáty, ako sú Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Nemecko a ďalšie, ktoré koordinujú vojenskú, diplomatickú a humanitárnu pomoc pre Ukrajinu.
5:55 Napriek prebiehajúcemu diplomatickému úsiliu po stretnutí Trumpa a Putina vzájomné vzdušné útoky Ukrajiny a Ruska naďalej prebiehajú. V posledných dňoch je však Moskva zdržanlivejšia, útoky nie sú také rozsiahle ako predtým, hoci stáále prebiehajú. V nedeľu Ukrajina vypustila viac dronov ako Rusi.
Ruské ministerstvo obrany v nedeľu ráno uviedlo, že protivzdušná obrana za posledný deň zneškodnila približne 300 ukrajinských dronov. Podľa Moskvy jeden z nich mieril na Smolenskú jadrovú elektráreň na západe Ruska. Tieto informácie však nebolo možné nezávisle overiť, Kyjev sa k tomu nevyjadril.
Ukrajina podľa tvrdenia svojho letectva čelila útoku 60 ruských dronov a jednej balistickej strely. Ukrajinská strana uvádza, že približne 40 ruských dronov protivzdušná obrana zneškodnila.