ONLINE: Zelenskyj sa stretne s Trumpom. Americký prezident odmietol vstup Ukrajiny do NATO aj návrat Krymu

6:38 Zelenskyj po prílete do Washingtonu v noci na pondelok na sociálnych sieťach vyjadril nádej, že spoločná sila Ukrajiny, USA a európskych krajín prinúti Rusko k mieru.
„Máme spoločnú túžbu po urýchlenom a spoľahlivom ukončení tejto vojny. A mier musí byť trvalý. Nie ako tomu bolo pred rokmi, keď bola Ukrajina nútená vzdať sa Krymu a časti nášho východu – časti Donbasu – a Putin to jednoducho využil ako odrazový mostík pre ďalší útok,“ napísal Zelenskyj.
6:00 Americký prezident Donald Trump vylúčil návrat Krymu Ukrajine aj prípadný vstup Ukrajiny do NATO. Vyjadril sa v tom zmysle v noci na pondelok na svojej sociálnej sieti Truth Social. Zároveň vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby umožnil ukončenie otvorenej vojny, ktorú proti Ukrajine vo februári roku 2022 rozpútalo Rusko.
Trump tvrdí, že ju Zelenskyj, ktorého v pondelok prijme v Bielom dome, môže ukončiť „takmer okamžite“. Podobné odkazy pritom západní lídri zvyčajne adresujú skôr ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ktorý agresiu voči susednej krajine rozpútal.
„Prezident Ukrajiny Zelenskyj môže vojnu s Ruskom ukončiť takmer okamžite, ak bude chcieť, alebo môže v boji pokračovať. Spomeňte si, ako sa to začalo. Nedostane späť Krym, ktorý dal Obama (pred 12 rokmi, bez jediného výstrelu!), a UKRAJINA NEVSTÚPI DO NATO. Niektoré veci sa nikdy nemenia!!!“ napísal Trump, ktorý Zelenského a tiež niekoľkých ďalších európskych lídrov prijme v Bielom dome.
Pondelkové stretnutie v Bielom dome bude nasledovať po piatkovom rokovaní medzi Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške, kam nebol pozvaný Zelenskyj ani Európania. Štátnici chcú vyvinúť tlak na Rusko, aby pristúpilo k ukončeniu vojny, ktorú proti Ukrajine vedie štvrtým rokom.
Putin podľa zdrojov západných médií podmieňuje ukončenie vojny tým, že sa Ukrajina vzdá celého Donbasu, teda Doneckej a Luhanskej oblasti, vrátane svojich opevnení, ktoré bránia ruským silám v ďalšom postupe na západ. Na oplátku je ochotný zmraziť terajšie frontové línie v Chersonskej a Záporožskej oblasti, ktoré Rusi okupujú z menšej časti. Krymský polostrov Rusko anektovalo už v roku 2014, teda v čase, keď bol americkým prezidentom demokrat Barack Obama, ktorého Trump spomína vo svojom príspevku.
Rusko okrem toho odmieta okrem iného vstup Ukrajiny do NATO. Podľa Trumpovho splnomocnenca Stevea Witkoffa ale Putin súhlasí s tým, aby Spojené štáty a Európa poskytli Ukrajine bezpečnostné záruky podobné článku 5 zmluvy o Severoatlantickej aliancii o kolektívnej obrane.
Účasť na pondelkovom rokovaní v Bielom dome potvrdili aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz, talianska premiérka Giorgia Meloniová, fínsky prezident Alexander Stubb, britský premiér Keir Starmer a šéf NATO Mark Rutte.
Trump označil dnešok za „veľký deň“ v Bielom dome. „Nikdy som tu nemal toľko európskych lídrov naraz. Je mi veľkou cťou ich hostiť!!!“ napísal tiež Trump na Truth Social.