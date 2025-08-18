Ukrajinský útok v Kursku zasiahol kolónu s popredným ruským generálom. Prišiel o ruku a nohu

„V noci zo 16. na 17. augusta ukrajinské jednotky zasiahli paľbou nepriateľskú kolónu na diaľnici Rylsk-Chomutovka v ruskej Kurskej oblasti,“ uvádza správa ukrajinskej armády podľa serveru Newsukraine. Informáciu potvrdil gubernátor Prímorského kraja Oleg Kožemjako.
Zástupca veliteľa skupiny ruských ozbrojených síl „Sever“, generálporučík Esedulla Abačev, utrpel pri útoku vážne zranenia. „Zranený dôstojník bol urgentne prepravený vojenským transportným lietadlom do Centrálnej vojenskej klinickej nemocnice Višnevského v Moskve. V dôsledku zranenia prišiel o ruku a nohu,“ dodala spravodajská služba.
Spravodajská služba ministerstva obrany Ukrajiny zdôraznila, že každý vojnový zločin spáchaný na ukrajinskom ľude bude spravodlivo potrestaný.
Na začiatku júla zahynul v Kurskej oblasti zástupca veliteľa námorníctva Michail Gudkov. Velil brigáde námornej pechoty Tichooceánskej flotily a nedávno bol povýšený na zástupcu veliteľa vojenského námorníctva. Zabil ho raketový systém HIMARS.
Abačev má za sebou bohatú vojenskú kariéru. Ako vojak sa zúčastnil vojny v Náhornom Karabachu, druhej čečenskej vojny, vojny v gruzínskom Južnom Osetsku v roku 2008 a vojenských operácií v Sýrii. Za svoje zásluhy dostal štátne vyznamenanie Hrdina Ruskej federácie. Do hodnosti generálporučíka ho ruský vodca Vladimir Putin menoval v roku 2023.
V marci 2024 Abačev vyznamenal niekoľko svojich mužov za dolapenie údajného páchateľov teroristického útoku v Krasnogorsku na predmestí Moskvy. Podľa jeho tvrdení smerovali na Ukrajinu. Pri teroristickom útoku v koncertnej sieni Crocus západne od Moskvy zomrelo 145 ľudí a 551 bolo zranených. K útoku, pred ktorého pravdepodobnosťou varovali aj americké tajné služby, sa prihlásila odnož Islamského štátu. Štyria páchatelia pochádzali z Tadžikistanu.