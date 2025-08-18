Pravda Správy Svet Ukrajinský útok v Kursku zasiahol kolónu s popredným ruským generálom. Prišiel o ruku a nohu

Ukrajinský útok v Kursku zasiahol kolónu s popredným ruským generálom. Prišiel o ruku a nohu

Nočný úder ukrajinských jednotiek na ruskú kolónu v Kurskej oblasti v noci na nedeľu vážne zranil popredného ruského generála Esedullu Abačeva. Kvôli zraneniam musel byť letecky prevezený do Moskvy, kde mu amputovali ruku a nohu, informovali ukrajinské médiá s odvolaním sa na tamojšie ministerstvo obrany.

18.08.2025 13:02
„V noci zo 16. na 17. augusta ukrajinské jednotky zasiahli paľbou nepriateľskú kolónu na diaľnici Rylsk-Chomutovka v ruskej Kurskej oblasti,“ uvádza správa ukrajinskej armády podľa serveru Newsukraine. Informáciu potvrdil gubernátor Prímorského kraja Oleg Kožemjako.

Popredný ruský generál prišiel po útoku Ukrajincov o ruku a nohu
Video
Zdroj: X - @bayraktar_1love

Zástupca veliteľa skupiny ruských ozbrojených síl „Sever“, generálporučík Esedulla Abačev, utrpel pri útoku vážne zranenia. „Zranený dôstojník bol urgentne prepravený vojenským transportným lietadlom do Centrálnej vojenskej klinickej nemocnice Višnevského v Moskve. V dôsledku zranenia prišiel o ruku a nohu,“ dodala spravodajská služba.

Spravodajská služba ministerstva obrany Ukrajiny zdôraznila, že každý vojnový zločin spáchaný na ukrajinskom ľude bude spravodlivo potrestaný.

Plánoval operácie proti Ukrajine: Bomba zabila ďalšieho „špičkového“ ruského generála (Archívne video)
Video

Na začiatku júla zahynul v Kurskej oblasti zástupca veliteľa námorníctva Michail Gudkov. Velil brigáde námornej pechoty Tichooceánskej flotily a nedávno bol povýšený na zástupcu veliteľa vojenského námorníctva. Zabil ho raketový systém HIMARS.

Abačev má za sebou bohatú vojenskú kariéru. Ako vojak sa zúčastnil vojny v Náhornom Karabachu, druhej čečenskej vojny, vojny v gruzínskom Južnom Osetsku v roku 2008 a vojenských operácií v Sýrii. Za svoje zásluhy dostal štátne vyznamenanie Hrdina Ruskej federácie. Do hodnosti generálporučíka ho ruský vodca Vladimir Putin menoval v roku 2023.

V marci 2024 Abačev vyznamenal niekoľko svojich mužov za dolapenie údajného páchateľov teroristického útoku v Krasnogorsku na predmestí Moskvy. Podľa jeho tvrdení smerovali na Ukrajinu. Pri teroristickom útoku v koncertnej sieni Crocus západne od Moskvy zomrelo 145 ľudí a 551 bolo zranených. K útoku, pred ktorého pravdepodobnosťou varovali aj americké tajné služby, sa prihlásila odnož Islamského štátu. Štyria páchatelia pochádzali z Tadžikistanu.

