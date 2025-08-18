Maďarsko zostalo po ukrajinskom útoku bez ruskej ropy. Kyjev odkazuje: sťažujte sa v Moskve

Maďarský minister nešpecifikoval čas ani miesto útoku. Uviedol, že hovoril s ruským námestníkom ministra energetiky Pavlom Sorokinom. Ten mu oznámil, že odborníci pracujú na obnove transformátorovej stanice. Nie je však jasné, kedy budú dodávky obnovené, dodal podľa Szijjártóa ruský minister.
Maďarsko „teraz môže posielať sťažnosti" Moskve, a nie Kyjevu, napísal Sybiha na sieti X bez toho, aby útok potvrdil alebo vyvrátil. „Je to Rusko, nie Ukrajina, kto túto vojnu začal a odmieta ju ukončiť. Maďarsku sa už roky hovorí, že Moskva je nespoľahlivým partnerom. Napriek tomu Maďarsko vynaložilo všetko úsilie, aby si svoju závislosť od Ruska zachovalo," napísal ukrajinský minister.
Ukrajina sa už viac ako tri roky bráni ruskej vojenskej invázii. Vláda v Budapešti tvrdí, že od februára 2022, keď ruské vojská napadli Ukrajinu, udržiava s Moskvou pragmatické vzťahy. To však vytvára napätie s niektorými spojencami v Európskej únii, ktorí chcú voči Rusku zaujať tvrdší postoj.
Ruská ropa prúdi ropovodom Družba cez Bielorusko a Ukrajinu do rafinérií v Maďarsku a na Slovensku.
Szijjártó vlani uviedol, že Družba zostane pre Maďarsko hlavnou trasou na dovoz ropy. Maďarský minister dnes tiež obvinil Kyjev, že útokom na energetickú bezpečnosť Maďarska sa snaží vtiahnuť Budapešť do vojny na Ukrajine.
Dnešné pozastavenie dodávok ropy do Maďarska prichádza po dočasnom zastavení v minulom týždni, pripomenula agentúra Reuters. Ukrajinská armáda 13. augusta oznámila, že jej drony zasiahli ropnú čerpaciu stanicu v západoruskom Brjansku.