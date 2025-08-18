Lietadlu šľahali z motora plamene. Cestujúci v hrôze písali blízkym správy na rozlúčku

Lietadlo počas 40 minút vystúpilo do výšky zhruba dva a pol kilometra a cestujúci už tušili, že je niečo v neporiadku.
„Už sme boli vo vzduchu a potom sa zrazu ozvalo veľmi hlasné praskanie,“ rozpráva jedna z cestujúcich Leah pre nemecké verejnoprávne rádio a televíziu WDR. „Po asi 20 minútach prišla informácia, že jedna z pohonných jednotiek je teraz úplne mimo prevádzky a že budeme pokračovať v lete iba s druhou.“
„Počuli sme hlasnú ranu a z motora potom vyšľahli plamene. Potom na niekoľko sekúnd vypadol prúd. Došlo nám, že lietadlo už nestúpa,“ popísala iná z cestujúcich bulvárnemu serveru Bild.
Ďalšia z cestujúcich uviedla denníku Focus, že sa so svojimi blízkymi začala lúčiť. „Bol to neuveriteľne hrozný zážitok. Keď sa to stalo, začala som posielať rozlúčkové SMS správy, pretože som si myslela, že je po všetkom.“
Letecká spoločnosť sa bráni a tvrdí, že nedošlo k požiaru, ale k poruche prúdenia vzduchu. Hovorkyňa spoločnosti Condor v nedeľu ráno oznámila stanici WDR, že došlo k horeniu mimo motora, ktoré sa prejavilo v podobe plameňov, samotný motor ale nehorel. „Jednalo sa o chemickú reakciu, ktorá sa obvykle odohráva v spaľovacej komore motora, ale v tomto prípade bola kvôli narušenému prúdeniu vzduchu viditeľná zvonku.“
Lietadlo z bezpečnostných dôvodov iba preletelo Jadranské more a pristálo v talianskom Brindisi. V súčasnosti tam prebieha vyšetrovanie a ďalšie skúmanie lietadla. Na letisku museli cestujúci prenocovať – niektorí v hoteli, iní priamo na termináli. V nedeľu ich letecká spoločnosť poslala náhradným lietadlom do pôvodnej destinácie.