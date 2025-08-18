Trump diktuje Kyjevu podmienky. Pristúpi na ne Ukrajina?

Takýto odkaz vyslal do sveta prostredníctvom svojej sociálnej siete Truth Social americký prezident Donald Trump pred dnešnou schôdzkou vo Washingtone. Trump v Bielom dome privíta Zelenského a viacerých európskych lídrov. Do USA odcestovali britský premiér Keir Starmer, fínska hlava štátu Alexander Stubb, francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz, talianska premiérka Giorgia Meloniová, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a generálny tajomník NATO Mark Rutte.
Dôvod prítomnosti Európanov bol jasný. Bola za ním snaha vyhnúť sa scéne, ktorá sa v Oválnej pracovni odohrala 28. februára. Trump a jeho viceprezident JD Vance vtedy ostro zaútočili na Zelenského. Výsledkom tejto diplomatickej katastrofy bola horúčkovitá snaha napraviť vzťahy Kyjeva a Washingtonu, na čom výrazne zapracoval napríklad fínsky prezident Stubb, ktorého s Trumpom spája vášeň pre golf.
Pripravená výhovorka?
Môže však Zelenskyj okamžite ukončiť vojnu, ktorú v roku 2014 začal ruský vládca Vladimir Putin a ktorá vo februári 2022 prešla do totálnej invázie na Ukrajinu? Podľa expertov je to práve šéf Kremľa, ktorý môže kedykoľvek zastaviť boje, ktoré si už vyžiadali státisíce obetí.
„Trump sa stále správa podľa rovnakého vzorca. Situáciu vníma tak, že Rusko je väčšia mocnosť a má v podstate právo vziať si, čo chce. Takže podľa Trumpa je to Ukrajina, ktorá je tvrdohlavá a neakceptuje svoj osud. To, čo teraz prezident USA napísal, odráža komentáre, ktoré sme videli po minulotýždňovej schôdzke s Putinom na Aljaške. Teda, že Spojené štáty nevyvíjajú žiadny viditeľný tlak na Rusko, nepoužívajú nijaké sankcie a nežiadajú od Moskvy ústupky. Putin využil summit na získanie času a na vyhnutie sa termínu ďalšieho ultimáta, ktoré mu predtým stanovil Trump. Americký prezident si zároveň udržal politickú iniciatívu a predpokladám, že si už pripravuje výhovorku, prečo sa mu nepodarilo dosiahnuť dohodu, a na to, aby sa z týchto rokovaní definitívne stiahol. Podľa Trumpa to, samozrejme, bude vina Zelenského – nie Putina či Washingtonu, ktorý sa zdráha zvýšiť tlak na Kremeľ,“ uviedol pre Pravdu Tomas Janeliunas z Inštitútu pre medzinárodné vzťahy a politológiu na Vilniuskej univerzite.
„Sme tam, kde sme boli pred šiestimi mesiacmi. Trump a niektorí ľudia v jeho vláde ako viceprezident JD Vance či vyslanec Steve Witkoff vtedy obviňovali Zelenského z toho, že vojna pokračuje. V podstate hovorili, že nie je legitímnym prezidentom a opakovali kremeľskú propagandu,“ pripomenul pre Pravdu expert na medzinárodné vzťahy z Birminghamskej univerzity Scott Lucas.
Podľa odborníka veľa závisí od toho, čo urobí Rusko. „Ak bude pokračovať v útokoch na civilistov, môže sa stať, že Trump naň predsa len tvrdo zatlačí, čo by pomohlo Ukrajine. Keď sa však Moskva trochu stiahne, hoci nebude súhlasiť s prímerím, opäť tým vytvorí priestor pre amerického prezidenta, aby zastavil pomoc Kyjevu,“ varoval Lucas.
Je teda vôbec možné pohnúť sa smerom k aspoň ako-tak stabilnému mieru? Sonia Mycaková z Centra pre európske štúdie na Austrálskej národnej univerzite si myslí, že na piatkovej schôdzke na Aljaške sa Trump spojil s Putinom v podpore maximalistických požiadaviek Moskvy.
„Ukrajina nemôže súhlasiť s tým, že okupanti dostanú celú Doneckú a Luhanskú oblasť vrátane častí, ktoré neobsadili, hoci sa o to ruská armáda dlhé roky usiluje. V Donecku sú stále pod kontrolou Kyjeva vojenské opevnenia chrániace zvyšok krajiny. Odovzdanie tohto územia Rusku by bolo do budúcnosti príliš nebezpečné, pretože Ukrajina by bola úplne vystavená ďalším útokom. Kyjev nemôže súhlasiť ani s formálnym právnym uznaním ruskej anexie Krymu a Zelenskyj o tom aj tak nemôže rozhodnúť sám, lebo územná celistvosť Ukrajiny je zakotvená v jej ústave,“ vysvetlila pre Pravdu Mycaková.
Bezpečnostné záruky
Expertka zdôraznila, že ďalšou témou, o ktorej sa musí diskutovať, je návrh na bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. „Len potom môže Kyjev uvažovať o uzavretí nejakej mierovej dohody. Je dôležité, že Trump teraz hovorí, že Spojené štáty by sa mali podieľať na zaistení bezpečnosti Ukrajiny, keďže predtým tvrdil, že túto zodpovednosť by na seba mala prevziať iba Európa. Nie je však jasné, ako by to mohlo vyzerať,“ povedala Mycaková.
Trumpov vyslanec pre Rusko Witkoff pre televíziu CNN uviedol, že Ukrajina by mala dostať bezpečnostné záruky podobné členstvu v Severoatlantickej aliancii a že Rusko sľubuje, že ju nenapadne. No vyhlásenia Moskvy sa ťažko dajú brať vážne.
„Ani článok 5 NATO nemusí znamenať vojenskú akciu, hoci umožňuje členom aliancie pomáhať partnerskej krajine, ktorá je napadnutá. Ukrajina potrebuje silné bezpečnostné záruky najmä preto, že už zažila, ako nefungujú. Budapeštianske memorandum z roku 1994, v ktorom USA, Spojené kráľovstvo a Rusko zaručili hranice a bezpečnosť Ukrajiny, nič neznamenalo. Putin Ukrajinu napadol v roku 2014 a opäť v roku 2022,“ skonštatovala Mycaková.Čítajte viac ONLINE: Zelenskyj sa stretne s Trumpom. Americký prezident odmietol vstup Ukrajiny do NATO aj návrat Krymu
Nehovoriac o tom, že Moskva prišla s tým, že chce vlastné bezpečnostné záruky. „Rusko od konca druhej svetovej vojny nikto nenapadol, pričom ono opakovane zaútočilo na iné krajiny a nezákonne anektovalo ich územie,“ okomentoval požiadavky Kremľa denník Guardian.
„Zelenskyj a Európania naznačili, že za bezpečnostné záruky by mohli pristúpiť na krátkodobú ruskú okupáciu niektorých častí Ukrajiny. V podstate by to mohlo byť pridružené členstvo v NATO prostredníctvom dohody o kolektívnej obrane. Zaujímavým posunom je, že Američania tvrdia, že Rusi by to mohli akceptovať, a Moskva hovorí o bezpečnostných zárukách pre ňu. Čiže tu vidím priestor na rokovania. Ukrajina ale formálne neuzná, že by sa jej časť mala stať územím Ruska. Takže otázka znie, ako sa k tomu postaví Trumpova vláda a či o tomto postoji Kyjeva bude ochotná vyjednávať s Ruskom,“ uviedol Lucas.
Cesta k mierovej dohode?
Ukrajina už 11. marca súhlasila s 30-dňovým prímerím bez podmienok.
Americký prezident Donald Trump teraz vraví, že už nechce prímerie, ale celkovú mierovú dohodu.
Ukrajine odkázal, že má zabudnúť na Krym a na členstvo v NATO.
Zároveň ale Washington Kyjevu ponúka bezpečnostné záruky, ktoré sa majú podobať tým, aké majú členské štáty Severoatlantickej aliancie.
Podrobnosti nie sú známe a je zložité predstaviť si, že by sa USA a ďalšie západné krajiny pustili do priamej vojny s Ruskom, keby opäť napadlo Ukrajinu.
Moskva napriek tomu, že opakovane zaútočila na Ukrajinu, chce vlastné bezpečnostné záruky. Podľa amerických predstaviteľov by Rusko mohlo sľúbiť, že suseda už nenapadne. Takúto dohodu však v minulosti už porušilo.
Rusko chce celý Donbas, čo predstavuje asi 20 percent územia Ukrajiny, ale Kyjev nemá dôvod ustúpiť z oblastí, ktoré okupanti neovládajú, a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa nemôže len tak zaviazať k tomu, že formálne odovzdá časť svojho štátu Rusku.