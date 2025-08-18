Pravda Správy Svet Z francúzskej rieky vytiahli telo muža. Mohlo by ísť o nezvestného Slováka

V nedeľu francúzske médiá informovali o náleze tela muža pri brehu rieky Isère v meste Moûtiers. Na miesto okrem policajtov a hasičov dorazili aj kriminalistickí technici. Podľa informácií markízy môže ísť o nezvestného Slováka, ktorý v oblasti pracoval. Ministerstvo zahraničia potvrdilo smrť slovenského občana v tejto oblasti.

Portál tvnoviny.sk získal svedectvo rodinného priateľa, ktorý opísal posledné chvíle pred tragédiou. Zdroj Markízy tvrdí, že 36-ročný Metod z Dubnice nad Váhom pracoval v oblasti s drevom.

Sobotňajšiu noc mal tráviť v miestnom bare, kde sa pravdepodobne dostal do konfliktu so skupinkou mužov tureckého pôvodu. Rodinný priateľ zdôrazňuje, že muž mal pokojnú povahu a nebol konfliktný.

Jeho poslednú online aktivitu zaznamenali o 1.45 h v noci zo soboty na nedeľu. Odvtedy o ňom nikto nepočul. Keď ho ráno nenašli na ubytovni, začali po ňom pátrať. Približne o siedmej hodine ráno našli pri brehu rieky mŕtve telo. To, že ide o nezvestného Slováka, mohol potvrdiť jeho brat, ktorý tiež pracuje v neďalekej obci.

Podľa francúzskeho média Le Dauphiné sa na mieste tragédie nachádzali technici celé hodiny. Na zistenie presných okolností prípadu začal štátny prokurátor v Albertville vyšetrovanie. Presnú príčinu úmrtia odhalí až pitva, ktorá by sa mala uskutočniť už čoskoro.

Zdroj Markízy sa domnieva, že mohlo ísť o násilný trestný čin.

„Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Veľvyslanectvo SR v Paríži sú informovaní o prípade úmrtia občana SR v meste Moûtiers vo Francúzsku. Zastupiteľský úrad je v kontakte s rodinou a poskytuje potrebnú konzulárnu asistenciu a pomoc v rámci svojich kompetencií,“ ministerstvo zahraničných vecí.

Mesto Moûtiers sa nachádza v departemente Savojsko, ktorý je obľúbeným miestom turistiky a zimných športov vďaka blízkosti Álp.

