Zelenskyj odmieta územné ústupky a trvá na trojstranných rokovaniach. Podľa Bloombergu má len dve možnosti a obe sú zlé

Zelenskyj v pondelok pricestoval do Washingtonu na očakávané rokovania s Trumpom a delegáciou popredných európskych lídrov. Jeho návštevu podľa jeho vlastných slov sprevádzajú „demonštratívne a cynické“ útoky Ruska, ktoré Moskva úmyselne zintenzívnila.
Zelenskyj odsúdil najnovšie útoky na mestá ako Charkov, Záporožie a Odesa, ktoré si vyžiadali životy civilistov, vrátane jedenapolročného dievčatka. „Putin bude vykonávať demonštratívne zabíjanie, aby udržal tlak na Ukrajinu a Európu a aby ponížil diplomatické snahy,“ uviedol na sociálnych sieťach. Zdôraznil, že Rusko by za svoju účasť vo vojne nemalo byť „odmenené“.Čítajte viac Trump diktuje Kyjevu podmienky. Pristúpi na ne Ukrajina?
Podľa analýzy agentúry Bloomberg sa Zelenskyj ocitá v „existenčnej dileme“. Na jednej strane môže odmietnuť ruský návrh mierovej dohody, čím by riskoval hnev amerického prezidenta a oslabenie vojenskej podpory zo strany USA. Na druhej strane by prijatie rýchlej dohody o ukončení ruskej agresie mohlo viesť k strate územia výmenou za bezpečnostné záruky, ktoré sú zatiaľ nejasné a môžu dokonca posilniť pozíciu Moskvy.
Situáciu ešte komplikuje spomienka na poslednú návštevu Zelenského vo Washingtone vo februári, ktorá sa skončila horkou výmenou názorov a krátkodobým zastavením vojenskej podpory zo strany Spojených štátov. Tento precedens dodáva súčasnému rozhodovaniu ešte väčšiu váhu a tlak.
Na tieto riziká Zelenskyj reaguje jasne: „Všetci chceme túto vojnu rýchlo a spoľahlivo ukončiť a uzavrieť mier, ktorý bude trvalý, nie ako pred rokmi, keď bola Ukrajina donútená vzdať sa Krymu a časti Donbasu. Rusko musí ukončiť túto vojnu, ktorú samo začalo,“ povedal počas rozhovoru pre Politico. Zdôraznil, že Ukrajina trvá na tom, aby bezpečnostné záruky boli konkrétne, praktické a zahrňovali ochranu na zemi, vo vzduchu a na mori.
Bloomberg ďalej podotýka, že Zelenskyj tentoraz neprichádza do Washingtonu sám; jeho rokovania podporuje skupina európskych lídrov, ktorí sa v nedeľu zišli online, aby koordinovali svoj postup a pripravili tlak na Trumpa, aby jasne objasnil, aké bezpečnostné záruky sú USA ochotné Ukrajine poskytnúť.
Podľa portálu Politico sa neočakávane dospelo k dohode, že Spojené štáty a európske krajiny by mohli Ukrajine ponúknuť bezpečnostné záruky, ktoré americký vyslanec Steve Witkoff prirovnal k článku 5 NATO. Zelenskyj uvítal tento krok, no zdôraznil, že záruky musia byť „veľmi praktické“ a ich forma musí byť vypracovaná aj s aktívnou účasťou Európy.Čítajte viac Zo zloducha Trumpov mierotvorca? Lukašenko by mohol usporiadať stretnutie Putina so Zelenským
Kľúčové otázky sa podľa Zelenského musia riešiť v trojstrannom formáte: Ukrajina, Spojené štáty a ruské vedenie. „Ak Rusko odmietne, musia nasledovať nové sankcie,“ dodal.
Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social uviedol, že Zelenskyj môže ukončiť vojnu „takmer okamžite“, ak bude chcieť, alebo môže pokračovať v boji. Trump zároveň vylúčil prípadný vstup Ukrajiny do NATO aj návrat Krymu, ktorý Rusi anektovali v roku 2014.
„Veľký deň pre Biely dom. Nikdy tu nehostil toľko európskych lídrov. Je mi veľkou cťou,“ pochválil sa Trump. „Dezinformačné médiá budú tvrdiť, že je to veľká hanba pre prezidenta Trumpa pozývať do krásneho Bieleho domu toľko veľkých európskych lídrov. V skutočnosti je to pre Ameriku veľká česť,“ dodal.Čítajte viac ONLINE: Ruské drony zabíjali civilistov v Charkove a Záporoží, zahynuli aj deti
Francúzsky prezident Emmanuel Macron pre Politico otvorene vyhlásil, že si nemyslí, že prezident Putin chce mier, ale verí, že chce, aby sa Ukrajina „vzdala“. Naopak, u Trumpa vidí Macron snahu o mier.
Zelenského misia, na ktorej sa zúčastnia zástupcovia Británie, Francúzska, Nemecka, Talianska, Fínska, EÚ a NATO, tak naberá na mimoriadnej dôležitosti. Zintenzívnenie ruských útokov tesne pred stretnutím ukazuje, že Moskva sa snaží oslabiť pozíciu Kyjeva a podkopať jednotu spojencov.