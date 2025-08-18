Príde Zelenskyj za Trumpom v obleku? Ku Kelloggovi si zobral tričko

Biely dom sa opýtal ukrajinských predstaviteľov, či si Zelenskyj v pondelok na stretnutie s prezidentom Trumpom v Oválnej pracovni oblečie oblek, uviedli pre portál Axios dva informované zdroje.
Zelenského oblečenie sa stalo témou pred jeho predchádzajúcim stretnutím s Trumpom v Oválnej pracovni v marci, ktoré sa zmenilo na diplomatické fiasko, pripomína Axios. Trumpovi sa nepáčil Zelenského vojenský štýl oblečenia. Keď ho privítal v Západnom krídle, sarkasticky poznamenal, že „dnes je nejaký vystrojený“.
Niektorí americkí predstavitelia si v tom čase mysleli, že otázka obleku do istej miery prispela ku katastrofálnemu výsledku stretnutia, uvádza Axios.
Pred stretnutím s americkým prezidentom absolvoval Zelenskyj stretnutie so splnomocnencom Trumpa pre Ukrajinu Keithom Kelloggom, kde sa objavil v tradičnom tričku s krátkymi rukávmi
Zdroje Axiosu uviedli, že Zelenskyj sa v pondelok objaví v Bielom dome v rovnakom čiernom saku, aké mal na sebe na júnovom summite NATO v Holandsku. Nebude to kompletný oblek, uviedol jeden zo zdrojov. Ani kravatu si zrejme neoblečie. Summit NATO bol prvýkrát, keď si Zelenskyj obliekol sako v biznis štýle od invázie v roku 2022, a americkí predstavitelia uviedli, že Trumpa to potešilo.
"Zelenskyj prišiel ako normálny človek, nie blázon, a bol oblečený ako niekto, kto by mal byť v NATO… Takže sa dobre porozprávali,“ povedal vtedy americký predstaviteľ agentúre Axios.
Zelenskyj si nevzal tričko ani na inauguráciu pápeža Leva XIV. Mal oblečenie podobné saku, ale bez kravaty.