Zelenskyj: Ukrajina je pripravená rokovať s Putinom. Rutte: Pre Ukrajinu sa zvažujú záruky, aké má NATO

O územných otázkach by sa malo podľa ukrajinského prezidenta rozhodnúť pri rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou.Čítajte viac Trump verí, že vojnu možno ukončiť. Hovoril so Zelenským o zárukách, budú hlavne na Európanoch. Telefonoval aj s Putinom (online)
Ukrajina nepotrebuje prestávku v bojoch, ale skutočný mier, vyhlásil Zelenskyj, ktorého krajina so štvrtým rokom s pomocou Západu bráni ruskej agresii. K vpádu ruských vojsk do susednej krajiny vo februári 2022 dal rozkaz práve Putin, ktorý tým rozpútal najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny.
Detaily bezpečnostných záruk pre Ukrajinu by mali byť vypracované v priebehu desiatich dní, povedal Zelenskyj, podľa ktorého z americkej strany zaznel dôležitý signál, že by USA mali byť súčasťou bezpečnostných záruk a mali by ich koordinovať. Tiež uviedol, že Ukrajina ponúkla, že kúpi americké zbrane za približne 90 miliárd dolárov.
Záruky ako v NATO
Generálny tajomník NATO Mark Rutte tvrdí, že sa zvažujú bezpečnostné záruky pre Ukrajinu podobné tým, aké majú členské krajiny NATO.
Spojené štáty vyjadrili ochotu podieľať sa na koncepcii bezpečnostných záruk pre Ukrajinu, čo Rutte označil za prelomové a stretnutie v Bielom dome opísal ako úspešné. Podľa Rutteho sa diskutuje o zárukách typu z článku 5 Severoatlantickej zmluvy. Generálny tajomník NATO to po stretnutí v Bielom dome uviedol pre americkú televíznu stanicu Fox News.
„Nediskutujeme tu o členstve v NATO. Bavíme sa o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu typu článku 5,“ uviedol. „Čo presne to má znamenať, sa teraz bude rozoberať konkrétnejšie,“ dodal.
Šéf NATO tiež zdôraznil, že vo Washingtone sa nehovorilo o nasadení zahraničných pozemných síl na Ukrajinu ani o prekresľovaní ukrajinských hraníc, čo je podľa jeho slov otázka, o ktorej musí rokovať ukrajinský prezident s Ruskom.
Účastníci rokovaní sa však podľa Rutteho zhodli na tom, že aby sa mohlo vôbec rokovať o územiach, musia byť Ukrajine poskytnuté práve bezpečnostné záruky. Všetky krajiny NATO sa pritom musia dohodnúť na ich podobe, o čom sa podľa jeho slov bude diskutovať v nadchádzajúcich dňoch.
Zelenskyj vyzval Západ, aby Kyjevu poskytol bezpečnostné záruky takéhoto typu, pričom ešte pred stretnutiami v Bielom dome ich označil za nevyhnutné na ukončenie vojny. Článok 5 Severoatlantickej zmluvy sa týka tzv. kolektívnej obrany, pričom členské krajiny na základe neho vojensky pomáhajú napadnutému štátu, pripomína DPA.
Starmer: Panovala atmosféra jednoty
Britský premiér Keir Starmer povedal, že na pondelňajších rokovaniach v Bielom dome panovala „atmosféra jednoty“ a vzišli z nich „dva podstatné výsledky“. TASR o tom informuje na základe správy stanice Sky News.
Prvým zásadným výsledkom je podľa Starmera potvrdenie, že tzv. koalícia ochotných – pozostávajúca už z 31 krajín – bude spolupracovať s USA na tom, aby Ukrajine poskytla bezpečnostné záruky. Druhým podstatným výsledkom je plánovanie bilaterálneho stretnutia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom i následná trojstranná schôdzka tejto dvojice s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
„Vždy som hovoril, že budeme potrebovať zábezpeku zo strany USA, takže som naozaj rád, že sa koordinujeme na základe spoločného porozumenia, že pôjde o dohodu (záruku) podobnú článku 5 (zmluvy NATO)," uviedol Starmer pre stanicu Sky News na margo pripravovaných bezpečnostných sankcií pre Kyjev.
Dodal, že krajiny sa posnažia vypracovať tieto záruky v čo najkratšom čase, pričom pôjde o „trvalú dohodu, ktorá sa v prípade potreby vynúti“ a ak ju Putin poruší, bude to mať dôsledky.
Za druhý podstatný výsledok označil britský premiér pripravované bilaterálne stretnutie Putina so Zelenským, po ktorom by mala nasledovať trojstranná schôdzka tejto dvojice s Trumpom.
„V niektorých z týchto otázok, či už ide o územia, výmenu väzňov alebo veľmi vážnu otázku návratov detí, je jasné, že Ukrajina musí byť pri rokovacom stole,“ povedal Starmer. Dodal pritom, že na rokovaniach Trumpa so Zelenským a európskymi lídrami v Bielom dome došlo k „skutočnému pokroku“.
Telefonát Putinovi
Schôdzku medzi lídrami oboch znepriatelených krajín dohováral americký hostiteľ Trump v telefonáte s Putinom o prestávke v rokovaní so Zelenským a európskymi predstaviteľmi, po bilaterálnom rokovaní ukrajinského a ruského prezidenta má nasledovať trojstranná schôdzka s Trumpovou účasťou. Miesto ešte nebolo stanovené.
„Americký prezident hovoril s ruským prezidentom telefonicky a dohodol sa, že sa v najbližších dvoch týždňoch uskutoční schôdzka medzi ruským a ukrajinským prezidentom,“ povedal nemecký kancelár Friedrich Merz novinárom po rokovaní v Bielom dome. Trump súhlasil s tým, že následne zvolá ďalšiu, trojstrannú schôdzku, aby rokovania mohli skutočne začať, dodal Merz.
Podľa Zelenského to bola ruská strana, ktorá navrhla najprv bilaterálnu rusko-ukrajinskú schôdzku, s následným trojstranným rokovaním.
Schôdzka s ruským vodcom „je nevyhnutná pre riešenie citlivých otázok“, napísal neskôr na sociálnej sieti Zelenskyj, ktorý podľa ukrajinských médií plánuje s Putinom rokovať o ruských územných požiadavkách. Na telegrame Zelenskyj uviedol, že v Bielom dome išlo o bezpečnostné záruky. "To je kľúčová otázka pre začiatok konca vojny. Vážime si dôležitý signál zo strany USA o ich pripravenosti ich podporovať a byť súčasťou, "napísal.
Rokovania v Bielom dome nasledovali po piatkovej schôdzke Trumpa s Putinom na Aljaške.