Zelenskyj sa naučil hovoriť s Trumpom. Počas niekoľkých minút sa mu 11-krát poďakoval

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa pripojil k európskym a NATO lídrom, aby sa poďakoval Trumpovi – a to výrazne – šesť mesiacov po tom, čo ho Biely dom obvinil z nevďačnosti.
Zelenskyj sa poďakoval Trumpovi za to, že ho aj ďalších svetových lídrov v pondelok privítal v Bielom dome v snahe ukončiť ruskú vojnu proti Ukrajine. Poďakoval mu za to, že ho predstavil ostatným hosťom a médiám. Poďakoval mu za „veľmi dobrý rozhovor“. A poďakoval mu za to, že mu dal mapu svojej vlastnej krajiny.
Zelenskyj dal jasne najavo, že sa za šesť mesiacov od svojej poslednej návštevy Bieleho domu prispôsobil. Toto stretnutie skončilo katastrofou, keď ho Trump a viceprezident J. D. Vance pokarhali a obvinili ho z toho, že nebol primerane úctivý a vďačný za americkú pomoc počas trojročnej vojny, píše Washington Post.
„Pán prezident, s úctou si myslím, že je neúctivé od vás, že ste prišli do Oválnej pracovne a pokúsili sa to riešiť pred americkými médiami,“ odpovedal Vance. „Mali by ste poďakovať prezidentovi za to, že sa snažil ukončiť tento konflikt," povedal vtedy Vance.
Denník pripomenul, že aj ruský prezident Vladimir Putin počas stretnutia s Trumpom na Aljaške použil taktiku diplomacie lichôtkami. Viackrát sa mu poďakoval – za návrh stretnutia na Aljaške, za ich spoločnú prácu a za „obchodný a dôveryhodný kontakt“, ktorý mali. Pochválil Trumpa za jeho „vzácne“ úsilie pochopiť históriu, ktorá viedla k vojne, a za jasné ciele počas mierových rokovaní.
Podľa denníka sa mu to vyplatilo, lebo Trump po stretnutí vyhlásil, že Ukrajina nikdy nevstúpi do NATO a stratí Krym. O tri dni neskôr sa Zelenskyj a jeho európski spojenci snažili získať Trumpa späť na stranu Ukrajiny. Tentoraz sa Zelenskyj držal plánu hry: poďakovať Trumpovi a potom ešte raz poďakovať Trumpovi. Nebol v tom sám – lídri Európy a NATO opakovane ďakovali a chválili Trumpa počas stretnutia v Bielom dome.Čítajte viac Zelenskyj za Trumpom prišiel v obleku. Ku Kelloggovi si zobral tričko
Generálny tajomník NATO Mark Rutte sa poďakoval "drahému Donaldovi“ za jeho vodcovstvo v úsilí o dosiahnutie mierovej dohody medzi Ruskom a Ukrajinou. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová mu poďakovala za zmienku o systematických únosoch ukrajinských detí Ruskom. Britský premiér Keir Starmer, francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz a talianska premiérka Giorgia Meloni vyjadrili vďaku za to, že ich Trump spojil.
Zelenskyj ukončil svoj prejav k Trumpovi rovnakým spôsobom a opakovaním sa uistil, že svoj názor zdôraznil, píše Washington Post.
„Ďakujem vám, pán prezident, že ste nás privítali,“ povedal. „Ďakujem vám.“