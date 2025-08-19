Spojenecké stíhačky vo vzduchu, protivzdušná obrana v najvyššej pohotovosti: Ruské útoky na Ukrajinu si vyžiadali reakciu Poliakov

Vyhlásenie zdôraznilo, že kroky mali preventívny charakter a boli zamerané na zabezpečenie vzdušného priestoru a ochranu obyvateľov, najmä v oblastiach priľahlých k hraniciam Ukrajiny. Velenie zároveň potvrdilo, že situáciu neustále monitoruje a disponuje silami pripravenými na okamžitú reakciu.
Ráno velenie oznámilo ukončenie leteckého operovania vzhľadom na zníženie úrovne hrozby zo strany Ruska. Nasadené jednotky sa vrátili k bežnej operačnej činnosti a podľa oficiálneho vyhlásenia nedošlo k narušeniu poľského vzdušného priestoru.
Operačné velenie poďakovalo za podporu Severoatlantickej aliancii a švédskym vzdušným silám, ktorých stíhačky JAS 39 Gripen nasadené v Malborku prispeli počas noci k ochrane poľského vzdušného priestoru.
Poľsko v reakcii na ruské nálety na Ukrajinu pravidelne uvádza do pohotovosti svoje letecké a protilietadlové sily.