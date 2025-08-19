Čmeliak je na vojenské úlohy skvelý, hovorí šéf leteckého múzea. Spochybnil však pravosť ukrajinského videa

„Keby to bolo reálne, bola by to dobrá voľba. Lietadlo má naozaj výborné výkony na plnenie takejto škály úloh. Výkonnostne je na to úplne perfektné. Pred 40 rokmi to bol nadčasový projekt,“ poznamenal Hrabec. Prototyp militarizovanej verzie Čmeliaka, ktorý bol vyrobený v roku 1985 v spoločnosti Moravan Otrokovice, vystavuje kunovické múzeum už niekoľko rokov.
Zverejnené video z Ukrajiny v ňom však vyvoláva pochybnosti o jeho pravosti. „Bol by som veľmi opatrný pri úsudku, či je reálne alebo nie," uviedol riaditeľ múzea. Zobrazené zbraňové vybavenie lietadla považuje na likvidáciu dronov za zbytočne nákladné. „Ani sfarbenie lietadla nezodpovedá tomu, čo používajú na frontovej línii. Oni tam majú výrazné modro-žlté prvky, aby bolo lietadlo rozpoznateľné – cudzie a vlastné," dodal Hrabec.
Stroj Zlín Z-37 TM (Turbo Military), ktorý si môžu návštevníci v múzeu v Kunoviciach pozrieť, bol kedysi vyvíjaný ako bojové lietadlo pre východonemeckú armádu a prešiel vojenskými skúškami. Po zastavení projektu bol koncom roku 1986 preradený do poľnohospodárskej prevádzky ako práškovacie lietadlo. Neskôr ho kúpila maďarská firma, kde mal slúžiť ako zdroj náhradných dielov. Práve z Maďarska ho pracovníci múzea v roku 2016 priviezli späť na Moravu. „My máme originál, možno to niekoho inšpirovalo,“ dodal Hrabec k videu.
Podľa neho videozáznam zároveň zvýšil návštevnosť webovej stránky múzea, kde sú o bojovom lietadle vystavenom v Kunoviciach podrobné informácie. „Je v jedinom exemplári na svete. Ak by bol ukrajinský stroj pravý, išlo by o ich vlastnú úpravu. Ale vôbec neviem, či na Ukrajine vôbec nejaké naše turbočmeliaky sú. Nebolo ich vyrobených až tak veľa a väčšina skončila v Maďarsku,“ uviedol riaditeľ múzea.
Prvé Čmeliaky sa začali vyrábať v 60. rokoch minulého storočia vďaka spolupráci firiem Let Kunovice a Moravan Otrokovice. Turbovrtuľové verzie pribudli v 80. rokoch. Celkovo vzniklo viac ako sedemsto kusov týchto lietadiel. Do histórie sa Čmeliak zapísal predovšetkým ako práškovacie lietadlo – piloti ním na poliach aplikovali hnojivá či postreky proti škodcom. Okrem toho sa používal aj na vápnenie lesov a ťahanie vetroňov. V modernizovanej verzii s turbovrtuľovým motorom sa dnes uplatňuje aj pri hasení požiarov.