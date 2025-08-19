Pravda Správy Svet Čmeliak je na vojenské úlohy skvelý, hovorí šéf leteckého múzea. Spochybnil však pravosť ukrajinského videa

Čmeliak je na vojenské úlohy skvelý, hovorí šéf leteckého múzea. Spochybnil však pravosť ukrajinského videa

Lietadlo Zlín Z-37, prezývané Čmeliak, je podľa riaditeľa Leteckého múzea v Kunoviciach na Uherskohradišťsku Martina Hrabca skvelou voľbou na plnenie niektorých vojenských úloh. Uviedol to dnes pre ČTK v reakcii na správy a video zverejnené niektorými médiami, podľa ktorých Ukrajina využíva modernizovanú verziu lietadla na zostreľovanie ruských dronov raketami. Pravosťou videozáznamu si však nie je celkom istý.

19.08.2025 11:20
debata (2)
Český Čmeliak dostal rakety proti ruským dronom
Video
Zdroj: X/Dárek pro Putina

„Keby to bolo reálne, bola by to dobrá voľba. Lietadlo má naozaj výborné výkony na plnenie takejto škály úloh. Výkonnostne je na to úplne perfektné. Pred 40 rokmi to bol nadčasový projekt,“ poznamenal Hrabec. Prototyp militarizovanej verzie Čmeliaka, ktorý bol vyrobený v roku 1985 v spoločnosti Moravan Otrokovice, vystavuje kunovické múzeum už niekoľko rokov.

Zverejnené video z Ukrajiny v ňom však vyvoláva pochybnosti o jeho pravosti. „Bol by som veľmi opatrný pri úsudku, či je reálne alebo nie,“ uviedol riaditeľ múzea. Zobrazené zbraňové vybavenie lietadla považuje na likvidáciu dronov za zbytočne nákladné. „Ani sfarbenie lietadla nezodpovedá tomu, čo používajú na frontovej línii. Oni tam majú výrazné modro-žlté prvky, aby bolo lietadlo rozpoznateľné – cudzie a vlastné,“ dodal Hrabec.

Z-37 práškovacie lietadlo čmeliak čmelák Čítajte viac Z poľnohospodára lovec dronov: Ukrajinci vyzbrojili legendárny český Čmeliak raketami

Stroj Zlín Z-37 TM (Turbo Military), ktorý si môžu návštevníci v múzeu v Kunoviciach pozrieť, bol kedysi vyvíjaný ako bojové lietadlo pre východonemeckú armádu a prešiel vojenskými skúškami. Po zastavení projektu bol koncom roku 1986 preradený do poľnohospodárskej prevádzky ako práškovacie lietadlo. Neskôr ho kúpila maďarská firma, kde mal slúžiť ako zdroj náhradných dielov. Práve z Maďarska ho pracovníci múzea v roku 2016 priviezli späť na Moravu. „My máme originál, možno to niekoho inšpirovalo,“ dodal Hrabec k videu.

Podľa neho videozáznam zároveň zvýšil návštevnosť webovej stránky múzea, kde sú o bojovom lietadle vystavenom v Kunoviciach podrobné informácie. „Je v jedinom exemplári na svete. Ak by bol ukrajinský stroj pravý, išlo by o ich vlastnú úpravu. Ale vôbec neviem, či na Ukrajine vôbec nejaké naše turbočmeliaky sú. Nebolo ich vyrobených až tak veľa a väčšina skončila v Maďarsku,“ uviedol riaditeľ múzea.

zväčšiť Fotografia zobrazuje civilné poľnohospodárske... Foto: Ondrej Kolar/Wikimedia
Z-37 práškovacie lietadlo čmeliak čmelák Fotografia zobrazuje civilné poľnohospodárske lietadlo Zlin Z-37 Čmeliak, známe aj ako "Turbočmeliak". Lietadlo je charakteristické svojím žltým náterom a bolo pôvodne navrhnuté pre postrekovanie polí. V súčasnosti sa využíva aj na iné účely, vrátane vyhliadkových letov a, ako ukazuje aktuálny vývoj, aj na bojové účely, ako je nasadenie rakiet na Ukrajine.

Prvé Čmeliaky sa začali vyrábať v 60. rokoch minulého storočia vďaka spolupráci firiem Let Kunovice a Moravan Otrokovice. Turbovrtuľové verzie pribudli v 80. rokoch. Celkovo vzniklo viac ako sedemsto kusov týchto lietadiel. Do histórie sa Čmeliak zapísal predovšetkým ako práškovacie lietadlo – piloti ním na poliach aplikovali hnojivá či postreky proti škodcom. Okrem toho sa používal aj na vápnenie lesov a ťahanie vetroňov. V modernizovanej verzii s turbovrtuľovým motorom sa dnes uplatňuje aj pri hasení požiarov.

Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj Čítajte aj Zelenskyj sa naučil hovoriť s Trumpom. Počas niekoľkých minút sa mu 11-krát poďakoval
Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #lietadlo #vojna na Ukrajine