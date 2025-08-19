Taliani investujú do obrany podobne ako Kaliňák, postavia najdlhší visutý most na svete

Na Sicíliu sa dá dostať letecky a trajektom. Plavba trvá 100 minút a keď sa pripočíta čakanie na loď, určite to sú najmenej dve hodiny. Nová dopravná tepna premostí mestá Messina a Villa San Giovanni. Povedie ponad Messinský prieliv. Bude to najdlhší visutý most na svete s celkovou dĺžkou 3 666 metrov (vzdialenosť medzi obidvoma brehmi je 3,3 km). Cesta autom z pevniny na Sicíliu zaberie iba 10 minút.
Po ukončení výstavby Taliansko prekoná doterajší svetový rekord, ktorý patrí Turecku. Ide o visutý most ponad prieliv Dardanely, ktorý slúži motoristom od roku 2022. Stavali ho päť rokov, jeho dĺžka dosahuje 3 563 metrov. Znamená to, že most spájajúci Sicíliu s pevninou bude dlhší o 103 metrov.
Vláda verí, že most prospeje ekonomickému prostrediu na ostrove. „Urýchli rozvoj južného Talianska," zdôraznil podľa agentúry AP minister dopravy Matteo Salvini. Podobne sa vyjadrila premiérka Giorgia Meloniová: „Nebude to ľahké dielo, ale to je investícia do budúcnosti Talianska. Náročná, ale rozumná. Strategicky sa posilní infraštruktúra juhu nášho štátu." S prípravnými prácami sa má začať v októbri tohto roku, do hlavných úloh sa stavbári pustia na jar 2026.Čítajte viac Cesta ponad rieku vo väčšej výške, než do akej čnejú slávne mrakodrapy. Čína otvorí most, ktorého rekord možno už nikto neprekoná
Meloniová zaradí finančné náklady na projekt mosta medzi výdavky na obranu. Je to podobný postup, aký na Slovensku preferuje minister obrany Robert Kaliňák: ide o takzvané duálne využitie peňazí pre ozbrojené sily. Znamená to, že reč je o projektoch, ktoré plnohodnotne slúžia aj v čase mieru (výstavba nemocníc alebo budovanie či rekonštrukcia mostov). Slovensko rovnako ako Taliansko sa zaviazalo, že bude dávať viac peňazí na obranu, aj vláda v Ríme sa do toho snaží začleniť plány duálneho využitia. Tá tvrdí, že most vytvorí strategický koridor pre rýchly presun vojsk na južnom krídle NATO a označuje ho za súčasť infraštruktúry zvyšujúcej bezpečnosť štátu.
Mimochodom, o moste ponad Messinský prieliv sa už začalo uvažovať v starovekom Ríme. V modernej dobe sa Taliani vážne vrátili k tejto myšlienke v roku 1969, ale zostalo len pri úvahách. Desaťročia existovali rôzne spory. Súviselo to s tým, že Messinský prieliv by mohlo ohroziť silné zemetrasenie, pretože sa nachádza v seizmickej oblasti. Ekológovia poukazovali na riziká spojené s dosahom na životné prostredie. A v neposlednom rade zaznievali obavy, že výstavbu by sprevádzalo rozkrádanie, respektíve, že by sa na nej priživili hlavné skupiny talianskej mafie, ktorými sú Cosa Nostra a Ndrangheta.
Vláda predpokladá, že po najdlhšom visutom moste na svete bude môcť prejsť okolo 6-tisíc automobilov za hodinu. Čo sa týka možností železničnej dopravy, matematicky to vychádza tak, že by mohlo po ňom jazdiť približne 200 vlakov každý deň.
Most bude stavať konzorcium talianskych firiem. Vláda pridelila štátnu zákazku rovnakému konzorciu, ktorý vyhralo tender už v roku 2006, ale o sedem rokov v Ríme rozhodli o zrušení projektu.