Európa skrotila „bláznivého kráľa“. Médiá píšu o prekvapivom úspechu vo Washingtone

Stretnutie, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia Nemecka, Británie, Francúzska, Talianska, Fínska, predsedníčka Európskej komisie a generálny sekretár NATO, malo podľa nemeckých médií „dobrú náladu“, aj keď neprinieslo mnoho konkrétnych výsledkov. Napriek tomu, ako uvádza Frankfurter Allgemeine Zeitung, možno rokovania označiť za úspech. Die Zeit to zhrnul slovami: „Európania predviedli pôsobivú intervenciu v prospech Ukrajiny“.
Kľúčový moment nastal po tom, čo Trump priznal neúspech pri rokovaní o okamžitom prímerí s ruským prezidentom Putinom na Aljaške. Podľa The Wall Street Journal Trump požiadal európskych lídrov, aby prestali používať slovo „prímerie“. Namiesto neho sa dohodli na diplomatickejších výrazoch ako „zastavenie zabíjania“ či „pokoj zbraní“. Táto zmena rétoriky viedla k zásadnému posunu v prístupe Bieleho domu.Čítajte viac Zelenskyj sa naučil hovoriť s Trumpom. Počas niekoľkých minút sa mu 11-krát poďakoval
Trump, ktorý ešte pred summitom na sociálnych sieťach trval na tom, že ukončenie vojny je výlučne na Zelenskom, prekvapivo otočil. Počas spoločného vystúpenia so Zelenským vyhlásil: „Tento muž chce, aby to skončilo, a Vladimir Putin chce, aby to skončilo. Ukončíme to.“ Politico si všíma, že tento postoj je radikálnou zmenou oproti februáru, keď Trump ostro kritizoval Zelenského za to, že požadoval bezpečnostné záruky.
Európski lídri na stretnutí s Trumpom preukázali jednotný a strategický prístup. Ako píše Süddeutsche Zeitung, „choreografia Európanov sa podarila.“ Zvláštnu rolu zohral fínsky prezident Alexander Stubb, o ktorom denník Handelsblatt píše ako o „európskom zariekačovi Trumpa“. Stubb si vďaka svojej láske ku golfu vybudoval s Trumpom dobrý vzťah, čo sa ukázalo ako kľúčové pre úspech misie.
Mediálna skupina RND uvádza, že Zelenskyj bol na rokovania tentoraz lepšie pripravený ako v minulosti. Mal okolo seba silnú podporu v podobe európskych lídrov, ktorých nemecký kancelár Merz označil za „sedem osobných strážcov“. Ich prítomnosť pomohla vyhnúť sa otvorenej roztržke a namiesto toho sa sústrediť na to najdôležitejšie – na budúcnosť Ukrajiny.
Výsledkom rokovaní je prísľub, že viaceré európske krajiny „v koordinácii so Spojenými štátmi“ zabezpečia povojnové bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. Tento prísľub je však podľa The New York Times stále vágny, a to najmä vzhľadom na Trumpovu známu tendenciu meniť názory na Ukrajinu a ďalšie diplomatické krízy. Der Spiegel dodáva, že po tejto návšteve „by mohla v Európe zavládnuť úľava. Radosť ale určite nie.“Čítajte viac Zelenskyj: Ukrajina je pripravená rokovať s Putinom. Rutte: Pre Ukrajinu sa zvažujú záruky, aké má NATO
Napriek neistote sa podľa magazínu Der Spiegel Európanom podarilo dosiahnuť, že sa začalo hovoriť o bezpečnostných zárukách s aktívnym zapojením USA. Rokovania vyústili aj do dohody o príprave stretnutia medzi Zelenským a Putinom. Či však Zelenskyj môže dôverovať Trumpovi, ktorý mení svoje postoje, kým Rusko neprejavuje záujem o ústupky, zostáva, ako podotýka NYT, otvorenou otázkou, od ktorej môže závisieť osud Ukrajiny.