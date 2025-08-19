Český senior znásilnil svoju manželku. Odsedí si dva a pol roka

Ako informoval portál noviny.cz, manželia sa odcudzili po tom, čo sa prevalil pomer, ktorý muž udržiaval so susedou. Keď si však priateľa našla jeho žena, manžel to ťažko znášal. Došlo dokonca k absurdnej situácii, že manželka s milencom chcela odísť na dovolenku, ale manžel odmietal vystúpiť z ich auta. Takže odišli aj s ním. Manželka s milencom potom spali v penzióne a manžel spal vonku v aute.
Na tom by nebolo nič trestné, ale muž nezostal len u podobných naschválov. Manželku totiž dvakrát znásilnil. K druhému činu došlo v roku 2023, keď žene oznámil, že „to potrebuje“ a napriek jej odporu sa jej zmocnil s tým, že ak sa bude brániť, bude to ešte horšie.
Žene pri obrane vypadol mobilný telefón, ktorého sa manžel zmocnil a potom prečítal jej konverzáciu s milencom. Potom telefón rozbil.Čítajte aj Pátranie po českom chlapcovi sa skončilo tragicky. Po zmiznutí z kempu ho našli mŕtveho
Okresný súd v Žďári nad Sázavou mienil, že na mužove potrestanie bude stačiť podmienka. Proti tomu sa odvolal ako obžalovaný s tým, že nič neurobil, tak aj prokurátor, ktorý naopak požadoval prísnejší trest.
Muž tvrdil, že styk bol dobrovoľný, ale žena ho potom očiernila, aby dosiahla rozvod. „Som zásadový človek, pre ktorého bola nevera manželky veľkým životným sklamaním, napriek tomu by poškodenej fyzicky ani emocionálne neublížil,“ tvrdil muž v odvolaní. K tomu pridal, že vo svojich rokoch by nebol bez ženinej pomoci žiadneho aktu schopný.
Ohľadom posledného znásilnenia v roku 2023 obžalovaný nepoprel, že došlo medzi ním a poškodenou k styku, avšak zopakoval, že to bol styk dobrovoľný.
V pojednávacej miestnosti začal kričať
Prokurátor naopak upozorňoval na mužovu nulovú sebareflexiu a pripomenul, že senior pred piatimi rokmi zavinil vážnu dopravnú nehodu, vyviazol len s podmienkou, ale zjavne si z toho nevzal ponaučenie a nežil riadnym životom.
Senát brnenského krajského súdu na čele so Šárkou Dufkovou pritakal prokurátorovi a rozhodol, že muž patrí za mreže.
Sudcovia upozornili, že senior sa prezentuje ako zásadový a pokojný muž. V skutočnosti mal sám mimomanželský pomer, a keď počúval odôvodnenie verdiktu súdu, začal v pojednávacej sieni kričať a potom za sebou buchol dverami.
Znásilnenie ako zámienka rozvodu?
Odvolací senát odmietol aj verziu, že znásilnenie bolo akousi zámienkou na rozvod. Žena totiž vôbec nešla na políciu, tú naopak do bytu zavolali susedia, ktorí počuli hluk.
„V rámci zásahu polície bol urobený protokol o obhliadke miesta činu, keď v byte bola nájdená roztrhaná spodná bielizeň poškodenej, keď bola obvinená z nevery a obžalovaný chcel nohavičky vidieť a následne z nej spodnú bielizeň strhol, keď uviedol, že má tiež svoje potreby, a proti jej vôli vykonal s poškodenou pohlavný styk," píše sa v rozhodnutí.
Dufková potom pripomenula odsúdenie za dopravnú nehodu. „Je zrejmé, že podmienečné odsúdenie nemalo na obžalovaného dostatočný výchovný vplyv. Naopak sa opakovane dopúšťa závažnej trestnej činnosti, kde je úplná absencia poľahčujúcich okolností, pretože svoje konanie neľutuje, neprejavil ani najmenšiu mieru sebareflexie, ani sa poškodenej neospravedlnil,“ dodala Dufková.