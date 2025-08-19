Pravda Správy Svet Putin možno nebude chcieť uzavrieť dohodu, pripustil Trump. Summit troch sa pripravuje

Putin možno nebude chcieť uzavrieť dohodu, pripustil Trump. Summit troch sa pripravuje

Americký prezident Donald Trump vyjadril nádej, že jeho ruský náprotivok Vladimir Putin urobí kroky smerujúce k ukončeniu vojny na Ukrajine. V rozhovore pre reláciu Fox & Friends televízie Fox News však súčasne pripustil, že Putin nemusí mať záujem uzavrieť dohodu.

19.08.2025 16:03
debata (11)
Trump víta Zelenského v Bielom dome
Video

„Úprimne, nemyslím si, že to bude problém. Myslím si, že Putina to už unavuje. Myslím si, že všetci sú z toho unavení, ale… nikdy neviete,“ uviedol Trump. Dodal, že v nasledujúcich týždňoch sa ukáže, či Putin skutočne chce dospieť k dohode. „Je možné, že nechce uzavrieť dohodu,“ pripustil Trump s tým, že v takom prípade sa Putin ocitne v „ťažkej situácii“.

Trump zároveň dodal, že očakáva, že aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj „urobí to, čo musí“. Zdôraznil, že ukrajinský prezident musí byť na rokovaniach flexibilný. Trump poznamenal, že Zelenskyj a Putin sa zrejme nikdy nestanú najlepšími priateľmi, avšak o ukončení vojny musia rozhodnúť práve oni.

trump macron zelenskyj Čítajte viac Európa skrotila „bláznivého kráľa“. Médiá píšu o prekvapivom úspechu vo Washingtone

Americký prezident v pondelok rokoval v Bielom dome s ukrajinským prezidentom Zelenským, s predstaviteľmi kľúčových európskych krajín a so zástupcami Severoatlantickej aliancie a Európskej únie. Túto schôdzku Trump narýchlo zorganizoval po svojom piatkovom rokovaní s Putinom na Aljaške.

Po rozhovoroch dal Zelenskyj najavo súhlas so stretnutím s Putinom, zrejme do dvoch týždňov. V noci na utorok stredoeurópskeho času po rokovaní so Zelenským a siedmimi európskymi lídrami telefonoval Trump s Putinom a následne avizoval, že trojstranný summit by sa mohol uskutočniť v najbližších týždňoch. Presný termín však zatiaľ nebol stanovený.

Rokovanie Trump, Zelenskyj, Európania
Video

Na otázku ohľadom bezpečnostných záruk pre Ukrajinu Trump odpovedal, že Francúzsko, Nemecko a Británia chcú mať na mieste vojakov. Povedal, že to nebude problém, ale k americkej vojenskej účasti rozhodne nedôjde. „To vás ubezpečujem,“ dodal s tým, že chce zabrániť zabíjaniu.

Po rokovaniach so Zelenským a európskymi lídrami, ktoré nasledovali po jeho piatkovom rozhovore s Putinom na Aljaške, Trump avizoval možný trojstranný summit. Pokiaľ ide o bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, uviedol, že európske krajiny ako Francúzsko, Nemecko a Británia by mohli vyslať svojich vojakov, no prítomnosť amerických vojakov razantne vylúčil.

Prezident USA Donald Trump a jeho ruský...
Šéf Bieleho domu niekoľkokrát zatlieskal,...
+12Americký prezident Donald Trump privítal...
Zelenskyj Čítajte viac Zelenskyj: Ukrajina je pripravená rokovať s Putinom. Rutte: Pre Ukrajinu sa zvažujú záruky, aké má NATO
Facebook X.com 11 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Donald Trump #vojna na Ukrajine