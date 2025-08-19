V budove fínskeho parlamentu zomrel mladý opozičný poslanec Peltonen. Médiá píšu o samovražde

„Človek, ktorý zomrel v budove parlamentu ráno 19. augusta, je Eemeli Peltonen, poslanec vo svojom prvom funkčnom období,“ potvrdilo tlačové oddelenie parlamentu vo vyhlásení bez toho, aby spresnilo príčinu úmrtia.
Podľa polície Peltonen zomrel okolo 11:00 (10:00 SELČ). Polícia uviedla, že príčinu úmrtia vyšetruje, ale „v tejto fáze nemá podozrenie na trestný čin“.
„Úmrtie Eemeliho Peltonena ma aj nás všetkých hlboko zarmútilo,“ uviedla vo svojom vyhlásení predsedníčka poslaneckého klubu sociálnych demokratov Tytti Tuppurainenová. „Bol veľmi oceňovaným členom našej komunity a bude nám veľmi chýbať,“ dodala.
Zármutok a kondolencie vyjadrilo mnoho fínskych politikov vrátane hlavy štátu. „Bol známy ako kompetentný a pracovitý poslanec, ktorého práca bola rešpektovaná naprieč stranami,“ uviedol na sieti X prezident Alexander Stubb.
Fínska vlajka pred budovou parlamentu v centre Helsínk bola v utorok spustená na pol žrde na znamenie smútku.
Peltonen koncom júna oznámil, že je na nemocenskej kvôli infekcii, ktorou sa nakazil na jar pri liečbe ochorení obličiek.
Fínski poslanci majú v súčasnosti parlamentné prázdniny. Ďalšie zasadnutie jednokomorového parlamentu začína 2. septembra.