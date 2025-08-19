Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev označil „protiruskú a vojnovú“ koalíciu ochotných za neefektívnu a tvrdil, že „ďakovala a nadbiehala“ americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, no neuspela, uviedl agentúra DPA.Čítajte viac Zelenskyj sa naučil hovoriť s Trumpom. Počas niekoľkých minút sa mu 11-krát poďakoval
Vo svojom príspevku na platforme X sa Medvedev vyjadril posmešne aj o ukrajinskom prezidentovi Volodymyrovi Zelenskom. „Otázkou je, akú melódiu bude kyjevský (zabávač) hrať o zárukách a územiach vo svojej krajine, keď si opäť oblečie zelenú vojenskú uniformu,“ vyhlásil v príspevku na X.
Predseda zahraničného výboru hornej komory ruského parlamentu Konstantin Kosačev na sociálnej sieti Telegram uviedol, že pod Trumpovým tlakom museli Ukrajina i Európania zmierniť svoj protiruský postoj. „Časy sa zmenili. Ani Kyjev a ani Brusel nemôžu za chrbtom Ameriky (útočiť) na Rusko,“ napísal. Poslanec Štátnej dumy Leonid Sluckij vyhlásil, že „Európa by mala nasledovať Putinovu výzvu a nezasahovať do rokovacieho procesu“.
Na rokovaniach vo Washingtone sa zúčastnili americký prezident Donald Trump, Zelenskyj a európski predstavitelia vrátane nemeckého kancelára Friedricha Merza, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, britského premiéra Keira Starmera, talianskej premiérky Giorgie Meloniovej, predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho.
Európski lídri diskutovali o mierovom procese a zdôraznili, že Ukrajina musí získať silné bezpečnostné záruky. Trump navrhol stretnutie medzi Zelenským a ruským prezidentom Vladimírom Putinom, ktoré by mohlo potom pripraviť pôdu pre trojstranné stretnutie aj so šéfom Bieleho domu.