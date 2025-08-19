Netanjahu obvinil Macrona, že rozdúchava oheň antisemitizmu

„Vaša výzva pre Štát Palestína rozdúcha oheň antisemitizmu. Nie je to diplomacia, ale appeasement,“ napísal Netanjahu v oficiálnom liste Macronovi. Krok podľa neho „povzbudzuje tých, ktorí vyhrážajú sa francúzskym židom v uliciach“.
Francúzsko podľa Netanjahua zažilo nárast antisemitizmu. „A ten sa potom ďalej zvýšil po vašich vyhláseniach, ktoré útočia na Izrael a ktoré oznamujú uznanie palestínskeho štátu,“ uviedol Netanjahu. Takéto tvrdenie však nepotvrdzujú žiadne oficiálne policajné štatistiky z Francúzska.
Izrael už skôr ostro kritizoval oznámený zámer Francúzska a ďalších krajín, napríklad Británie a Kanady, uznať samostatný Štát Palestína v septembri na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Ak sa tak stane, budú uznávať palestínsky štát asi tri štvrtiny členských štátov OSN.
Ďalšie štáty sa potom hlásia k dvojštátnemu riešeniu konfliktu medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, ktoré počíta so vznikom palestínskeho štátu. S dvojštátnym riešením v minulosti súhlasil tiež Izrael, súčasní izraelskí ministri však vystupujú proti vzniku samostatného palestínskeho štátu.