Netanjahu obvinil Macrona, že rozdúchava oheň antisemitizmu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu obvinil francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že rozdúchava oheň antisemitizmu. Netanjahu to uviedol v súvislosti so zámerom Francúzska uznať nezávislý Štát Palestína, píše agentúra AFP, ktorá sa oboznámila s listom zaslaným izraelskou vládou. Netanjahu v liste opakuje svoju rétoriku, že uznanie palestínskeho štátu je odmenou pre teroristické hnutie Hamas.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron a izraelský premiér Benjamin Netanjahu
„Vaša výzva pre Štát Palestína rozdúcha oheň antisemitizmu. Nie je to diplomacia, ale appeasement,“ napísal Netanjahu v oficiálnom liste Macronovi. Krok podľa neho „povzbudzuje tých, ktorí vyhrážajú sa francúzskym židom v uliciach“.

Francúzsko podľa Netanjahua zažilo nárast antisemitizmu. „A ten sa potom ďalej zvýšil po vašich vyhláseniach, ktoré útočia na Izrael a ktoré oznamujú uznanie palestínskeho štátu,“ uviedol Netanjahu. Takéto tvrdenie však nepotvrdzujú žiadne oficiálne policajné štatistiky z Francúzska.

Izrael už skôr ostro kritizoval oznámený zámer Francúzska a ďalších krajín, napríklad Británie a Kanady, uznať samostatný Štát Palestína v septembri na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Ak sa tak stane, budú uznávať palestínsky štát asi tri štvrtiny členských štátov OSN.

Ďalšie štáty sa potom hlásia k dvojštátnemu riešeniu konfliktu medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, ktoré počíta so vznikom palestínskeho štátu. S dvojštátnym riešením v minulosti súhlasil tiež Izrael, súčasní izraelskí ministri však vystupujú proti vzniku samostatného palestínskeho štátu.

