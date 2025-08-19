V Nemecku na diaľnici chytili opitých Slovákov. Jeden mal 4,16 promile, pri druhom tester skolaboval

Audi Q7 so zahraničným evidenčným číslom sa pohybovalo po diaľniciach A 67 a A 5 v južnom Hesensku. Štýl jeho jazdy však bol značne neistý, navyše robilo „myšičky“ a menilo rýchlosť, ktorá sa pohybovala od 70 do 220 km/h, čím ohrozovalo ostatných účastníkov cestnej premávky.
Jeden z vodičov preto o 22.25 h nahlásil túto skutočnosť polícii. Tá vozidlo zastavila na parkovisku diaľnice A 5 neďaleko Weiterstadtu. Test na alkohol v krvi ukázal u vodiča hodnotu 4,16 promile.
„U spolujazdca nebolo možné určiť hladinu alkoholu v krvi, pretože prístroj sa vypne pri piatich promile,“ povedal hovorca polície.
Slovákovi, ktorý sedel za volantom, bol odobratý vodičský preukaz.
V Nemecku je vedenie vozidla zakázané pri hladine alkoholu v krvi 0,5 promile alebo vyššej. Nad 1,1 promile ide o trestný čin z dôvodu „absolútnej neschopnosti šoférovať“, píše Bild.
„Hladina alkoholu v krvi nad 4 promile predstavuje akútne riziko ohrozenia života,“ zdôrazňuje ADAC (Nemecký automobilový klub). „Stratia sa dôležité ochranné reflexy, postihnutí upadajú do kómy a môžu utrpieť šok s progresívnym zlyhaním krvného obehu, dokonca aj úplnou zástavou dýchania a srdca. Koncentrácia alkoholu v krvi vyššia ako 5 promile takmer vždy vedie k smrti“.