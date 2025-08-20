Trumpova vláda zrušila bezpečnostné previerky 37 súčasným aj bývalým činiteľom

S odvolaním sa na šéfku spravodajských služieb Tulsi Gabbardovú o tom v noci na stredu informovali agentúry Reuters, AP alebo denník The New York Times (NYT). Gabbardová štyri desiatky úradníkov obvinila z politizácie tajných služieb, dôkazy pre svoje tvrdenie neposkytla.
„Zneužili verejnú dôveru politizácií a manipulácií so spravodajskými informáciami, neoprávneným únikom utajovaných skutočností a/alebo úmyselným závažným porušením štandardov metód práce,“ uviedla na sieti X šéfka spravodajských služieb. V príspevku zverejnila dokument, v ktorom sú uvedené mená ľudí, ktorých sa zrušenie bezpečnostnej previerky týka.
Viaceré z nich opustili administratívu pred rokmi, poznamenala agentúra AP. Niektorí podľa nej pracovali na záležitostiach, ktoré Trumpovi dlhodobo prekážajú, ako napríklad na správach, že do prezidentských volieb v roku 2016 zasiahlo Rusko v jeho prospech. Opatrenia rušiace bezpečnostné previerky je súčasťou širšej kampane administratívy v jej snahe zasiahnuť proti údajným protivníkom, napísala agentúra. Niektorí, aj keď nie všetci, kritizovali Trumpovu administratívu, poznamenal NYT.
Právnik venujúci sa národnej bezpečnosti Mark Zaid, ktorému Trumpova administratíva odobrala bezpečnostnú previerku už skôr, podľa agentúry AP označil rozhodnutie úradov v tejto veci za nezákonné a protiústavné. Obvinenia spomínaných ľudí zo spolitizovania alebo zneužitia spravodajských informácií potom nazval pokrytectvom vlády.
Gabbardová konkrétne príčiny nezverejnila. Médiá jej krok dávajú do súvislosti s obvineniami Trumpovej administratívy, že členovia vlády bývalého demokratického prezidenta Baracka Obamu údajne sfalšovali spravodajské informácie o ruskom zasahovaní do volieb v roku 2016, čo Obamova kancelária odmietla. V hlasovaní vtedy zvíťazil republikán Trump, ktorý porazil demokratku Hillary Clintonovú.
Trumpom dosadená šéfka spravodajských služieb Gabbardová nedávno obvinila Obamu a jeho tím z puču proti Trumpovi. Zverejnila dokument, ktorý podľa nej dokazuje, že predstavitelia spravodajských služieb v Obamovej administratíve klamali o snahách Ruska ovplyvniť voľby v roku 2016, aby podkopali víťazstvo Trumpa. Podľa Gabbardovej spravodajcovia za Obamu nezistili, že by Rusko v roku 2016 pozmenilo výsledky prezidentského hlasovania cez hackerské útoky na volebnú infraštruktúru. Ako ale poznamenal napríklad server Axios, žiadne vyšetrovanie nikdy netvrdilo, že sa niečo také stalo.
Vyšetrovanie sa vtedy sústredilo na to, či sa Rusko pokúsilo voľby ovplyvniť nepriamo. Špeciálny vyšetrovateľ Robert Mueller aj republikánmi vedený senátny výbor pre spravodajské služby, v ktorom mal významnú pozíciu terajší minister zahraničia Marco Rubio, došli k tomu, že Rusko do volieb v roku 2016 zasiahlo, aby pomohlo k Trumpovmu víťazstvu.
Trump v júli obvinil Obamu z vlastizrady a tvrdil, že sa jeho predchodca snažil zmanipulovať prezidentské voľby. Obamova kancelária v reakcii uviedla, že nič v dokumente od Gabbardovej „nepodkopáva široko prijímaný záver, že Rusko sa snažilo ovplyvniť prezidentské voľby v roku 2016, ale nepodarilo sa mu manipulovať s hlasmi“. Trumpove obvinenia označila za bizarný, smiešny a slabý pokus odviesť pozornosť v čase, keď sa Trump dostal pod tlak kvôli kauze Jeffreyho Epsteina.
Americká ministerka spravodlivosti Pam Bondiová medzitým nariadila federálnym prokurátorom, aby sa obrátili na takzvanú veľkú porotu ohľadom obvinení členov Obamovej administratívy z údajného falšovania spravodajských informácií o ruskom zasahovaní do volieb v roku 2016.