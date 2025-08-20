ONLINE: Desiatka krajín chce poslať svojich vojakov na Ukrajinu, tvrdí Bloomberg

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 274 dní
6:40 Balík bezpečnostných záruk pre Kyjev sa sformuje už tento týždeň, keďže európski lídri sa chopili podpory prezidenta Donalda Trumpa pre plán, ktorý zahŕňa vyslanie európskych vojsk na Ukrajinu ako súčasť potenciálnej mierovej dohody, uviedla agentúra Bloomberg.
Podľa agentúry sa tak európski lídri snažia využiť výsledky samitu vo Washingtone po tom, čo v pondelok priniesol pevnejší záväzok USA k takýmto zárukám a posilniť pozíciu Kyjeva pred možným stretnutím prezidentov Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského. Ako však chce Trump Ukrajinu podporiť, nie je zatiaľ jasné.
Stretnutie európskych predstaviteľov 19. augusta sa zameralo na plány na vyslanie britských a francúzskych vojakov na Ukrajinu v rámci mierovej dohody vrátane počtu a umiestnenia vojakov, uviedli ľudia oboznámení s touto záležitosťou. Približne 10 krajín je pripravených vyslať vojakov do vojnou zničenej krajiny, uviedli pod podmienkou anonymity pre Bloomberg, ktorého správu citovala ukrajinská agentúra Unian.
Ako by však mohli vyzerať bezpečnostné záruky, kladie si otázku britská BBC. Jednou z pravdepodobných možností je kontrola vzdušného priestoru Ukrajiny. To by sa mohlo dosiahnuť umiestnením lietadiel na existujúcich leteckých základniach v susednom Poľsku alebo Rumunsku za účasti USA. Ak však majú byť niečím viac než len symbolickým gestom, stále by potrebovali jasné a prísne pravidlá.
Inými slovami, piloti musia vedieť, či môžu opätovať paľbu, ak Rusko poruší mierovú dohodu napríklad odpálením strely s plochou dráhou letu na ukrajinské mesto, uviedla BBC.
Čierne more je ďalšou oblasťou, kde by západné bezpečnostné záruky mohli pomôcť udržať ruskú flotilu na uzde a zabezpečiť voľný tok obchodných lodí z prístavov, ako je Odesa. Na pevnine sa situácia stáva problematickejšou. Ukrajina je rozsiahla krajina a frontová línia je v súčasnosti dlhá viac ako 1000 km. Koalícia ochotných nedokáže zhromaždiť dostatok vojakov na nasadenie na ochranu tejto línie kontaktu, a to ani v prípade, že by s tým ruský prezident Vladimir Putin súhlasil, čo však neurobí, uvádza BBC.
Kremeľ zopakoval svoj absolútny nesúhlas s prítomnosťou akýchkoľvek vojsk NATO na Ukrajine, bez ohľadu na ich označenie. Vojenská podpora tu teda pravdepodobne bude skôr v oblasti výcviku, spravodajstva a logistickej podpory, čo pomôže Ukrajine obnoviť jej zničenú armádu, spolu s neustálymi dodávkami zbraní a munície.
Veľkým otáznikom však zostáva, čo Rusko akceptuje ako bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. Mnohí komentátori naznačili, že Moskva by v tejto veci nemala mať vôbec žiadne slovo, uviedla BBC. Žiadna krajina v „koalícii ochotných“ však nie je pripravená poslať vojská na Ukrajinu, ak by sa to stretlo s odporom. Nikto nechce začať tretiu svetovú vojnu, pripomína BBC.
John Foreman, bývalý britský vojenský atašé v Moskve, ktorý sleduje tento konflikt, BBC povedal: „Rusko by mohlo akceptovať bezpečnostnú záruku USA pre Ukrajinu výmenou za formálne uznanie okupovaných území, čím by sa Ukrajina v podstate dlhodobo rozdelila a žiadne jednotky NATO by neboli na Ukrajine a žiadna Ukrajina by nebola súčasťou NATO… Nech sa deje čokoľvek, Koalícia ochotných nie je náhradou za silu USA“.
6:35 Americký prezident Donald Trump v noci na stredu naznačil, že sa nezúčastní na pripravovanom stretnutí ruského prezidenta Vladimira Putina a prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského. Uviedol to v telefonickom rozhovore s konzervatívnym novinárom Markom Levinom. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.
Trump v pondelok večer na sociálnych sieťach napísal, že zavolal ruskému prezidentovi Putinovi a začal plánovať jeho stretnutie s prezidentom Ukrajiny Zelenským, po ktorom by nasledoval trojstranný summit všetkých troch prezidentov.
V stredajšom rozhovore zdôraznil že prvé stretnutie medzi ruským a ukrajinským lídrom by malo byť dvojstranné. „Práve to pripravujú,“ oznámil Trump s odkazom na stretnutie Putina a Zelenského. „Teraz si myslím, že by bolo lepšie, keby sa stretli bezo mňa, aby sme videli, ako to pôjde,“ konštatoval. Doplnil však, že ak to „bude potrebné“, je pripravený zúčastniť sa na rokovaní.
Portál Politico a denník The Guardian v priebehu utorka s odvolaním na svoje zdroje informovali, že trojstranné stretnutie prezidentov by sa mohlo uskutočniť v Budapešti. Francúzsky prezident Emmanuel Macron ako miesto konania summitu navrhol Ženevu.
Levin sa tiež amerického prezidenta spýtal na to, ako vyvažuje záujmy všetkých zúčastnených strán počas aktuálnych rokovaní zameraných na ukončenie vojny. „Je to skôr inštinkt ako proces. Mám inštinkty,“ odvetil.