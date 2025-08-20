Stovky lietadiel, 10-tisíc vojakov. Čína chystá veľkolepú vojenskú prehliadku

Očakáva sa účasť viac ako 10 000 vojakov, stoviek lietadiel vrátane stíhačiek a bombardérov, ako aj rôznych druhov pozemnej techniky, ktoré sa na verejnosti objavia po prvýkrát, uviedla agentúra Reuters.
Prehliadka sa uskutoční 3. septembra a podľa Reuters bude demonštráciou vojenskej sily Číny. V sprievode sa predstaví celý rad rôznej vojenskej techniky od nákladných vozidiel vybavených zariadeniami na likvidáciu dronov, nových tankov, lietadiel včasného varovania na ochranu čínskych lietadlových lodí, ako aj množstvo nových zbraní a vybavenia. Predmetom osobitnej pozornosti podľa agentúry bude rozšírenie čínskeho arzenálu rakiet a protilodných hypersonických striel.
„Prehliadka plne preukážu významnú schopnosť našej armády vyhrať budúce konflikty, prispôsobiť sa technologickému pokroku, meniacim sa spôsobom vedenia vojny,“ povedal novinárom Wu Ce-kche, zástupca riaditeľa vojenskej prehliadky.
Ceremóniu dlhú 70 minút bude na Námestí nebeského pokoja sledovať čínsky prezident Si Ťchin-ping spolu s viacerými zahraničnými lídrami vrátane ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý sa na prehliadke pri rovnakej príležitosti zúčastnil aj v roku 2015.Čítajte viac Tretíkrát spolu? Fico a Putin smerujú do Číny na veľké oslavy
Pred desiatimi rokmi na nej pochodovalo celkovo 12 000 vojakov. Okrem čínskych na nej boli prítomné aj kontingenty Ruska, Bieloruska, Mongolska a Kambodže. Peking vtedy zmobilizoval viac ako 500 kusov vojenskej techniky a 200 lietadiel
Mnohí západní lídri sa podujatia v roku 2015 nezúčastnili, pretože sa obávali posolstva, ktoré by Čína mohla vyslať takouto demonštráciou svojej vojenskej sily. Účasť odmietol aj vtedajší japonský premiér Šinzó Abé.