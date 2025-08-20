Počet mŕtvych po nehode nákladiaku, motocykla a autobusu v Afganistane stúpol na 76

„Prišlo o život 76 osôb (…) a traja ďalší sú vo vážnom stave,“ uviedol hovorca guvernéra provincie Herát vo vyhlásení s tým, že nehoda sa odohrala v okrese Guzara.
Zrážku spôsobil podľa polície vodič autobusu rýchlou a nepozornou jazdou. Väčšina obetí cestovala v autobuse, zahynuli tiež ale dvaja ľudia z nákladného vozidla a dvaja cestujúci na motocykli. Dopravné nehody sú v Afganistane pomerne časté; môže za to zlý stav ciest a nerešpektovanie bezpečnostných predpisov.
Autobus prepravoval Afgancov, ktorí sa vrátili z Iránu, a smeroval do Kábulu, povedal AFP regionálny činiteľ.
Zo susedného Iránu sa v posledných mesiacoch vracajú státisíce migrantov, pretože Teherán nariadil, aby krajinu opustili všetci Afganci, ktorí v nej žili nelegálne. Podobnej situácii čelia Afganci v Pakistane alebo Tadžikistane. Len za rok 2025 sa do Afganistanu vrátilo viac ako 1,9 milióna ľudí, uviedol Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov.
Kvôli vojnám a politickej nestabilite utieklo z Afganistanu veľké množstvo ľudí, najčastejšie hľadali azyl v susedných štátoch, teda v Iráne, Pakistane a Tadžikistane, ale rad sa ich uchýlil aj do Európy alebo do Spojených štátov.
Asistenčná misia Organizácie Spojených národov v Afganistane v júli uviedla, že afganské hnutie Taliban sa dopustilo vážneho porušenia ľudských práv, vrátane prípadov mučenia, voči Afgancom, ktorí boli vyhostení z Iránu, Pakistanu a iných krajín. Taliban tieto obvinenia podľa agentúry AFP poprel.