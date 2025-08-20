Pravda Správy Svet Počet mŕtvych po nehode nákladiaku, motocykla a autobusu v Afganistane stúpol na 76

Počet mŕtvych pri utorkovej zrážke nákladného vozidla, motocykla a autobusu s pracovnými migrantmi na západe Afganistanu vzrástol na 76. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na miestne úrady. Doterajšia bilancia hovorila o viac ako 50 mŕtvych.

Afganskí utečenci, ktorí sa vrátili po úteku z Iránu pred deportáciou a konfliktom, prichádzajú v piatok 20. júna 2025 do zariadenia UNHCR neďaleko hraničného priechodu Islam Qala v západnej provincii Herát v Afganistane.
„Prišlo o život 76 osôb (…) a traja ďalší sú vo vážnom stave,“ uviedol hovorca guvernéra provincie Herát vo vyhlásení s tým, že nehoda sa odohrala v okrese Guzara.

Zrážku spôsobil podľa polície vodič autobusu rýchlou a nepozornou jazdou. Väčšina obetí cestovala v autobuse, zahynuli tiež ale dvaja ľudia z nákladného vozidla a dvaja cestujúci na motocykli. Dopravné nehody sú v Afganistane pomerne časté; môže za to zlý stav ciest a nerešpektovanie bezpečnostných predpisov.

Autobus prepravoval Afgancov, ktorí sa vrátili z Iránu, a smeroval do Kábulu, povedal AFP regionálny činiteľ.

Zo susedného Iránu sa v posledných mesiacoch vracajú státisíce migrantov, pretože Teherán nariadil, aby krajinu opustili všetci Afganci, ktorí v nej žili nelegálne. Podobnej situácii čelia Afganci v Pakistane alebo Tadžikistane. Len za rok 2025 sa do Afganistanu vrátilo viac ako 1,9 milióna ľudí, uviedol Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov.

Kvôli vojnám a politickej nestabilite utieklo z Afganistanu veľké množstvo ľudí, najčastejšie hľadali azyl v susedných štátoch, teda v Iráne, Pakistane a Tadžikistane, ale rad sa ich uchýlil aj do Európy alebo do Spojených štátov.

Asistenčná misia Organizácie Spojených národov v Afganistane v júli uviedla, že afganské hnutie Taliban sa dopustilo vážneho porušenia ľudských práv, vrátane prípadov mučenia, voči Afgancom, ktorí boli vyhostení z Iránu, Pakistanu a iných krajín. Taliban tieto obvinenia podľa agentúry AFP poprel.

