Izraelský minister obrany Kac schválil plán na obsadenie mesta Gaza

Plán na novú ofenzívu s cieľom prevziať kontrolu nad metropolou Pásma Gazy oznámil Izrael pred niekoľkými dňami. Avizovaný krok vyvolal obavy medzinárodného spoločenstva o osud tamojších obyvateľov. Organizácia Spojených národov varovala, že pre tisíce rodín, ktoré už teraz žijú v strašných humanitárnych podmienkach, by predstavoval katastrofálne zhoršenie situácie.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil toto mesto za poslednú baštu palestínskeho militantného hnutia Hamas. Zároveň uviedol, že pred začatím ofenzívy bude tamojšie civilné obyvateľstvo evakuované do takzvaných „bezpečných zón“.
Armáda tiež začne od stredy rozosielať povolávacie rozkazy pre približne 60.000 záložníkov určených na plánovanú ofenzívu, napísal portál The Times of Israel (TOI). Počet povolaných je doplnkom k desaťtisícom záložníkov, ktorí už momentálne slúžia. Ak sa operácia v Gaze uskutoční, v zálohách by malo byť nasadených približne 130.000 Izraelčanov.
Medzitým sa v egyptskej Káhire obnovili diskusie o novom návrhu na prímerie v Pásme Gazy, ktorý počíta so 60-dňovým prerušením bojov a prepustením izraelských rukojemníkov, ako aj niekoľkých palestínskych väzňov. Hamas na návrh údajne odpovedal pozitívne, Izrael jeho reakciu v súčasnosti skúma.
V júli sa ani po viac ako dvoch týždňoch rokovaní v katarskej Dauhe nepodarilo dosiahnuť prelom v rokovaniach o prímerí a prepustení rukojemníkov. Hamas z rokovaní napokon stiahol svojich vyjednávačov niekoľko dní po tom, ako tak spravili Spojené štáty a Izrael.