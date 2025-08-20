Pravda Správy Svet Symboly vojny aj mieru. Aké dary si vymenili Zelenskyj a Trump v Bielom dome?

Symboly vojny aj mieru. Aké dary si vymenili Zelenskyj a Trump v Bielom dome?

Volodymyr Zelenskyj počas pondelkovej návštevy Washingtonu odovzdal Donaldovi Trumpovi netradičný dar – golfovú palicu, ktorá patrila ukrajinskému vojakovi Kosťantynovi Kartavcevovi. Ten pri obrane svojich spolubojovníkov na fronte prišiel o nohu, no aj napriek zraneniu sa vrátil ku golfu, športu, ktorý ho spája so životom pred vojnou.

20.08.2025 13:44
Trump zelenskyj Foto:
Americký prezident Donald Trump (vpravo) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas stretnutia v Oválnej pracovni Bieleho domu vo Washingtone 18. augusta 2025. Zelenskyj Trumpovi na úvod stretnutia odovzdal list od svojej manželky Oleny adresovaný prvej dáme USA Melanii Trumpovej.
debata (8)

Kartavcev je dnes súčasťou iniciatívy United by Golf (Spojení golfom), združujúcej ukrajinských veteránov. Organizácia využíva golf ako formu rehabilitácie a zároveň ako symbol návratu k normálnemu životu. Práve odtiaľ pochádza aj palica, ktorú Zelenskyj priniesol do Bieleho domu. Dar tak niesol posolstvo, že aj ťažko zranení vojaci sa nevzdávajú a snažia sa získať späť nielen zdravie, ale aj dôstojnosť.

Trump víta Zelenského v Bielom dome
Video

Trump, vášnivý golfista a majiteľ viacerých ihrísk, dar prijal s uznaním. Na videu, ktoré zverejnila organizácia veteránov, sa bývalý prezident prihovoril Kartavcevovi: „Práve som sledoval tvoj švih. Viem o golfe veľa a tvoj švih je skvelý. Si úžasný človek a stále hráš golf a robíš všetky ostatné veci. Tvoja krajina je skvelá krajina. Snažíme sa ju priviesť späť do formy.“

Na oplátku Trump odovzdal Zelenskému symbolické kľúče od Bieleho domu. Tento krok bol chápaný ako gesto pohostinnosti a symbolické otvorenie dverí pre ďalšie rokovania, hoci niektorí analytici poukázali na dvojznačnosť daru – kľúče ako znak prístupu k moci, no zároveň aj ako metaforu, že budúcnosť Ukrajiny závisí od politických rozhodnutí v USA.

Silnú diplomatickú rovinu návštevy však priniesli aj prvé dámy. Ukrajinská manželka prezidenta Olena Zelenská poslala prostredníctvom svojho manžela list Melanii Trumpovej. Ten bol reakciou na jej vlastný list adresovaný Vladimirovi Putinovi, v ktorom apelovala na ochranu detí zasiahnutých vojnou. Trump list Melanii zverejnil na sociálnej sieti Truth Social.

trump macron zelenskyj Čítajte viac Európa skrotila „bláznivého kráľa“. Médiá píšu o prekvapivom úspechu vo Washingtone

Zelenskyj pri odovzdávaní listu Trumpovi s úsmevom poznamenal: „Nie je pre vás, je pre vašu ženu.“ Americký prezident odpovedal odľahčene: „Ja ho chcem.“ Za žartom sa však skrývala vážna téma – osud desaťtisícov ukrajinských detí, ktoré Kyjev označuje za obete únosov a deportácií do Ruska. Ukrajina to považuje za vojnový zločin, ktorý spĺňa definíciu genocídy podľa OSN.

Trump ani jeho manželka vo verejných vyjadreniach priamo nepomenovali Rusko ako pôvodcu problému. Diskusia o deťoch sa však v Bielom dome i s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou stala dôležitou témou. Von der Leyenová zdôraznila, že každé ukrajinské dieťa unesené Ruskom sa musí vrátiť k svojej rodine.

Rokovanie Trump, Zelenskyj, Európania
Video
Facebook X.com 8 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Donald Trump #vojna na Ukrajine #Volodymyr Zelenskyj