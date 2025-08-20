Symboly vojny aj mieru. Aké dary si vymenili Zelenskyj a Trump v Bielom dome?

Kartavcev je dnes súčasťou iniciatívy United by Golf (Spojení golfom), združujúcej ukrajinských veteránov. Organizácia využíva golf ako formu rehabilitácie a zároveň ako symbol návratu k normálnemu životu. Práve odtiaľ pochádza aj palica, ktorú Zelenskyj priniesol do Bieleho domu. Dar tak niesol posolstvo, že aj ťažko zranení vojaci sa nevzdávajú a snažia sa získať späť nielen zdravie, ale aj dôstojnosť.
Trump, vášnivý golfista a majiteľ viacerých ihrísk, dar prijal s uznaním. Na videu, ktoré zverejnila organizácia veteránov, sa bývalý prezident prihovoril Kartavcevovi: „Práve som sledoval tvoj švih. Viem o golfe veľa a tvoj švih je skvelý. Si úžasný človek a stále hráš golf a robíš všetky ostatné veci. Tvoja krajina je skvelá krajina. Snažíme sa ju priviesť späť do formy.“
Na oplátku Trump odovzdal Zelenskému symbolické kľúče od Bieleho domu. Tento krok bol chápaný ako gesto pohostinnosti a symbolické otvorenie dverí pre ďalšie rokovania, hoci niektorí analytici poukázali na dvojznačnosť daru – kľúče ako znak prístupu k moci, no zároveň aj ako metaforu, že budúcnosť Ukrajiny závisí od politických rozhodnutí v USA.
Silnú diplomatickú rovinu návštevy však priniesli aj prvé dámy. Ukrajinská manželka prezidenta Olena Zelenská poslala prostredníctvom svojho manžela list Melanii Trumpovej. Ten bol reakciou na jej vlastný list adresovaný Vladimirovi Putinovi, v ktorom apelovala na ochranu detí zasiahnutých vojnou. Trump list Melanii zverejnil na sociálnej sieti Truth Social.Čítajte viac Európa skrotila „bláznivého kráľa“. Médiá píšu o prekvapivom úspechu vo Washingtone
Zelenskyj pri odovzdávaní listu Trumpovi s úsmevom poznamenal: „Nie je pre vás, je pre vašu ženu.“ Americký prezident odpovedal odľahčene: „Ja ho chcem.“ Za žartom sa však skrývala vážna téma – osud desaťtisícov ukrajinských detí, ktoré Kyjev označuje za obete únosov a deportácií do Ruska. Ukrajina to považuje za vojnový zločin, ktorý spĺňa definíciu genocídy podľa OSN.
Trump ani jeho manželka vo verejných vyjadreniach priamo nepomenovali Rusko ako pôvodcu problému. Diskusia o deťoch sa však v Bielom dome i s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou stala dôležitou témou. Von der Leyenová zdôraznila, že každé ukrajinské dieťa unesené Ruskom sa musí vrátiť k svojej rodine.