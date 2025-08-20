Na východe Poľska dopadol do poľa dron Šáhid. Išlo o návnadu

„Predbežne máme do činenia s vojenským dronom. S najväčšou pravdepodobnosťou bol poškodený výbuchom. Na mieste je vojenský expert, ktorý tieto okolnosti potvrdí,“ povedal Trusiewicz. Denník Rzeczpospolita píše, že išlo o iránsky dron typu Šáhid používaný Ruskom pri náletoch na Ukrajinu.
Podľa zdrojov PAP stroj obsahoval len malé množstvo výbušniny a jeho úlohou bolo zamerať na seba prostriedky protivzdušnej obrany, aby odvrátil ich pozornosť od útočných dronov.
Vojvoda Lublinského vojvodstva Krzysztof Komorski na tlačovej konferencii uviedol, že v dôsledku výbuchu nedošlo k žiadnym zraneniam, na troch domoch však výbuch rozbil okná. Komorski dodal, že obyvateľom bude poskytnutá psychologická pomoc.