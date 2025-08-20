„Sú ako jedna rodina.“ Biely dom chváli stretnutie s Európanmi, Putin javí ochotu vyjednávať, píše Politico

Biely dom bol podľa nich prevažne spokojný aj s európskymi lídrami počas pondelkového stretnutia vo Washingtone, ktoré sa podľa nich uskutočnilo vďaka tomu, že ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň na stretnutí s Trumpom na Aljaške prejavil ochotu rokovať.
Cieľom pozvania európskych politikov do Washingtonu bolo povedať: „My tu vedieme, pristúpite na všetko, čo povieme,“ oznámil webu Politico vysokopostavený predstaviteľ Trumpovej administratívy. „S Európanmi to dnes bolo pozitívne, aj keď sú únavní… Ale boli naozaj dobrí. Keby ste dnes boli svedkami tých dvoch hodín, povedali by ste si, ‚Páni, sú ako jedna rodina – šťastná rodina,'“ dodal nemenovaný zdroj o pondelkovom summite s tým, že aj tak bolo zložité mať skupinu európskych predstaviteľov na jednom stretnutí. Sú to predsa len hlavy štátov zvyknuté na to, že majú všetko pod kontrolou, dodal americký činiteľ.
Výsledkom pondelkového rokovania Zelenského a európskych lídrov s Trumpom bolo vyjadrenie americkej ochoty poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky spolu s európskymi partnermi a tiež dohoda na príprave bilaterálneho stretnutia medzi Zelenským a ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Trump podľa zdroja webu Politico zavolal Putinovi s ponukou, že sa stretnutia šéfa Kremľa so Zelenským zúčastní. „Nemusíte naň chodiť. Chcem sa s ním stretnúť medzi štyrmi očami,“ odvetil podľa amerického predstaviteľa Putin.Čítajte viac Mier na Ukrajine: dohoda nie je na dosah, ale možno ju postrážia západní vojaci
Trumpov tím podľa zdroja na Putinovo želanie začal pracovať pod vedením prezidentovho splnomocnenca Steva Witkoffa. Po stretnutí Putina so Zelenským by sa podľa Trumpa mal konať trilaterálny summit, na ktorom by sa americký prezident zúčastnil.
Druhý zdroj webu Politico z radov Trumpovej administratívy uviedol, že Putin sa minulý piatok na summite s Trumpom na Aljaške zapojil do rozhovoru o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu namiesto toho, aby tému úplne zamietol. „Po Aljaške sme boli nadšení, že Putin aspoň hovoril a objavili sa náznaky, že by sme mohli rokovať… Keby Aljaška nebola úspešná a Putin neprejavil aspoň malú ochotu, nepozvali by sme Európanov do Bieleho domu,“ povedal činiteľ.Čítajte viac Európa skrotila „bláznivého kráľa“. Médiá píšu o prekvapivom úspechu vo Washingtone
Trump po pondelkových rokovaniach na sociálnej sieti Truth Social napísal, že ďalšie kroky s Ruskom a Ukrajinou koordinujú americký viceprezident J.D. Vance, minister zahraničia Marco Rubio a osobitný splnomocnenec Steve Witkoff. „Kto z nich si vyslúži uznanie a kto vinu, ak to zlyhá? Mohla by to byť prvá skúška pred rokom 2028,“ povedal jeden z činiteľov v narážke na budúce americké prezidentské voľby. Trump tento mesiac naznačil, že Vance by v nich mohol kandidovať za Republikánsku stranu.