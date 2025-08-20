Lítium, meď, železo. Čína chce v Afganistane ťažiť nerasty

Vo vyhlásení to podľa agentúry Reuters uviedlo ministerstvo zahraničných vecí hnutia Taliban, ktoré v krajine vládne. Na návšteve Kábulu je čínsky minister zahraničia Wang I, ktorý sa v stredu stretol so svojím náprotivkom Amírom Chánom Muttakím aj talibanským premiérom Muhammadom Hasanom Áchúndom.Čítajte viac Bojovníci Talibanu píšu svoje príbehy a spomienky na vojnu so Západom: Amerika tu spáchala hrozné veci
Podľa vyhlásenia Wang uviedol, že Čína má v úmysle začať ťažbu už v tomto roku a rozvíjať spoluprácu v ďalších oblastiach vrátane obchodu a poľnohospodárstva. Afganistan má podľa Reuters bohaté ložiská lítia, medi a železa.
Wang premiéra Talibanu požiadal, aby zvýšil úsilie o boj proti „teroristickým silám“, a tiež mu povedal, že Čína bude presadzovať spravodlivosť a odmietať jednostrannú šikanu. Hnutie Taliban je dlhodobo kritizované za porušovanie ľudských práv, pričom na dvoch jeho vrcholných predstaviteľov vydal v júli Medzinárodný trestný súd (ICC) zatykače.
Čína bola prvou krajinou, ktorá vymenovala svojho veľvyslanca v Afganistane po tom, ako krajinu opätovne ovládol Taliban. Ten sa v Afganistane vrátil po takmer 20 rokoch k moci 15. augusta 2021 po ťažení, ktoré viedlo ku kolapsu medzinárodne uznávanej a Západom podporovanej vlády. Odvtedy postupne obmedzuje práva žien a dievčat, bráni im v školskej dochádzke, pracovných možnostiach a osobnej nezávislosti v každodennom živote, píše Reuters. Všetky reštrikcie odôvodňuje svojím výkladom islamu a náboženského práva.