Boli ste v Taliansku? Česi vyradili takýchto ľudí na 28 dní z darovania krvi

ČTK to zistila z informácií publikovaných na webe Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), odporúčanie platí od stredy. Doteraz sa obmedzenia týkali len vnútrozemských provincií Talianska severne od Toskánska a San Marína, ale tiež Maďarska, Srbska, väčšiny Rumunska a pevninského Grécka.
„Vzhľadom na aktuálnu informáciu o výskyte prípadov infekcie vírusom západonilskej horúčky v Taliansku odporúča prezídium Národnej transfúznej komisie Ministerstva zdravotníctva a Spoločnosť pre transfúzne lekárstvo ČĽR JEP rozšírenie zoznamu európskych krajín alebo oblastí (…) o všetky regióny Talianska vrátane ostrovov,“ uviedol SÚKL.Čítajte viac V Európe je rekordný výskyt chorôb prenášaných komármi
Vlani v apríli odborná spoločnosť odporučila odmietať darcov len z vybraných talianskych regiónov, Emilia Romana, Piemont, Lombardie, Veneto, Friuli-venezia Giulia. Podobne nemocnice odmietali darcov po návrate z Talianska vo februári 2020. Vtedy bola krajina po Číne a Južnej Kórei tretia s najvyšším počtom nakazených novým typom koronavírusu SARS-CoV-2.
Podľa týždennej správy talianskeho najvyššieho zdravotného úradu ISS zo štvrtka 14. augusta sa v Taliansku potvrdilo 275 prípadov nákazy západonílskou horúčkou. Vyše 200 prípadov nákazy pripadá na oblasť regiónu Lazio na juh od Tibery a na región Kampánia na sever od Vesuvu. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) v stredu uviedlo, že v celej Európe bolo zaznamenaných 335 prípadov západonílskej horúčky. Po Taliansku je najviac prípadov v Grécku a Srbsku. Podľa správy ISS v Taliansku na chorobu zomrelo 19 ľudí, o najmenej ďalších štyroch úmrtiach médiá informovali po zverejnení správy.
Choroba sa do ľudského tela dostane bodnutím komára, z človeka na človeka sa vírus neprenáša. Okolo 80 percent nakazených podľa úradov nemá žiadne príznaky, okolo 20 percent má príznaky mierne, napríklad horúčku a bolesti hlavy, menej ako jedno percento nakazených sa však potýka s komplikáciami, ako je zápal mozgových blán. Ohrozené sú najmä deti, staršie osoby a ľudia s oslabeným imunitným systémom.
Transfúzne stanice darcov vyraďujú dočasne či trvalo z rôznych dôvodov, okrem cestovania do rizikových krajín je to napríklad užívanie niektorých liekov alebo prerábanie chorôb. Krv nesmú darovať užívatelia drog, ľudia s cukrovkou, rakovinou, chorobami srdca či ciev alebo tí, ktorí sa zdržiavali v rokoch 1980 až 1996 vo Veľkej Británii alebo Francúzsku kvôli riziku nákazou chorôb šialených kráv.
V lete majú nemocnice darcov nedostatok, okrem cestovania je častejšie tiež prisatie kliešťa. Napríklad pražský ústav hematológie a krvnej transfúzie dočasne vyraďuje z darovania ľudí týždeň po zahojení oparu, dva týždne po užívaní antibiotík, mesiac po hnačkovitom ochorení alebo štyri mesiace po piercingu či tetovaní.
Darca krvi pred odberom vypĺňa dotazník, uvádza v ňom okrem iného, či v poslednom čase niekde cestoval. Bežne sú na mesiac vylúčení z darovania ľudia, ktorí cestovali mimo Európy. Šesťmesačné obmedzenia nemocnice zavádzajú po návrate z oblastí, kde je výskyt malárie. Po užívaní liekov antimalarík trvá vyradenie až jeden rok. Žiadnu možnosť, ako overiť, či darca v dotazníku uvádza pravdivé informácie, transfúzne stanice nemajú.