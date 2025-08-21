ONLINE: Ukrajina s 'koalíciou ochotných' už chystá vojenskú zložku budúcich bezpečnostných záruk

6:10 Ukrajina začala s partnermi pripravovať vojenskú zložku budúcich bezpečnostných záruk, ktoré majú vylúčiť opakovanie ruskej agresie. Informoval o tom v stredu na sociálnej sieti šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak po prvom koordinačnom rokovaní s poradcami pre národnú bezpečnosť reprezentujúcimi Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Britániu, Fínsko, Európsku úniu a Severoatlantickú alianciu.
„Naše tímy, predovšetkým armáda, už začali aktívnu prácu na vojenskej zložke bezpečnostných záruk. Vypracovávame tiež postup pre nevyhnutné opatrenia, ak ruská strana bude vojnu naďalej preťahovať a poruší dohodu o bilaterálnej a trojstrannej schôdzke lídrov,“ napísal Jermak. „Všetko musí byť veľmi konkrétne a účinné, aby sa zabránilo opakovaniu agresie,“ zdôraznil.
Vojenskí predstavitelia Severoatlantickej aliancie na stredajšej videokonferencii potvrdili podporu Ukrajine a zhodli sa, že prioritou je spravodlivý a trvalý mier, uviedol na sieti X šéf Vojenského výboru NATO Giuseppe Cavo Dragone. Skupinka vojenských veliteľov aj po skončení virtuálnej schôdzky pokračuje vo Washingtone v debatách o možnostiach bezpečnostných záruk pre Ukrajinu, napísala agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaný zdroj.
Virtuálna schôdzka sa odohrala v čase, keď americký prezident Donald Trump vystupňoval svoje úsilie o ukončenie vojny, ktorú pred tromi a pol rokmi rozpútalo Rusko. Začal prípravy na schôdzku ruského prezidenta Vladimira Putina s ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským a západní spojenci zároveň diskutujú o bezpečnostných garanciách pre Kyjev, ktoré by mohli prispieť k uzavretiu mieru.
Server RBK-Ukrajina v tejto súvislosti pripomenul, že desiatka krajín je ochotná v rámci bezpečnostných záruk vyslať svojich vojakov na Ukrajinu, aby dohliadali na dodržiavanie budúcej mierovej dohody. Účasť USA na zárukách zostáva nejasná, dodal.
Podrobnosti bezpečnostných záruk majú byť vypracované v priebehu desiatich dní, vyjadril sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po pondelkovej schôdzke v Bielom dome.