Vance odkázal Európanom, že budú musieť prevziať 'leví podiel' nákladov za bezpečnosť Ukrajiny

O bezpečnostných garanciách pre Ukrajinu, ktoré by v prípade uzavretia mierovej dohody s Moskvou zabránili opakovaniu ruskej agresie, sa intenzívne rokuje od piatkového rusko-amerického summitu na Aljaške a pondelkovej návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a zástupcov európskych krajín, EÚ a NATO v Bielom dome.
„Nemyslím si, že by sme tu mali niesť hlavné bremeno… Prezident (Donald Trump) určite očakáva, že hlavnú úlohu tu bude hrať Európa,“ povedal Vance vo vysielaní stanice Fox News. „Nech už to bude v akejkoľvek forme, Európania budú musieť prevziať leví podiel tohto bremena. Je to ich kontinent, je to ich bezpečnosť a prezident sa vyjadril veľmi jasne – budú tu musieť zabrať,“ uviedol viceprezident.
Vance tiež pripomenul, že Rusko chce v rámci prípadnej mierovej dohody niektoré ukrajinské územia, „z ktorých väčšinu obsadilo, aj keď časť z nich neobsadilo“. Rusko okupuje približne pätinu Ukrajiny a Trump tvrdí, že pre akékoľvek mierové urovnanie budú kľúčové „výmeny územia“ či územné zmeny. Ukrajina však odmieta postúpiť Rusku akúkoľvek časť svojho územia, podľa Zelenského to neumožňuje ústava krajiny.
Trump v poslednom čase vystupňoval svoje úsilie o ukončenie vojny, ktorú pred tromi a pol rokmi rozpútalo Rusko. Začal prípravy na schôdzku Zelenského s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a západní spojenci zároveň diskutujú o bezpečnostných garanciách pre Kyjev, ktoré by mohli prispieť k uzavretiu mieru.
Server RBK-Ukrajina v tejto súvislosti pripomenul, že v rámci bezpečnostných záruk je desiatka krajín ochotná vyslať svojich vojakov na Ukrajinu, aby dohliadali na dodržiavanie budúcej mierovej dohody. Účasť USA na zárukách zostáva nejasná. Trump hovorí, že americkí vojaci na ukrajinskú pôdu nevstúpia, nevylúčil však americkú leteckú podporu. Zelenskyj po pondelkovom stretnutí v Bielom dome povedal, že podrobnosti bezpečnostných záruk majú byť vypracované do desiatich dní.
Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak v stredu večer po prvom koordinačnom rokovaní s poradcami pre národnú bezpečnosť Nemecka, Talianska, Francúzska, Británie, Fínska, EÚ a NATO uviedol, že Ukrajina už začala s partnermi pripravovať vojenskú zložku najbližších bezpečnostných záruk, ktoré majú vylúčiť opakovanie ruskej agresie.