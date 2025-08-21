Pravda Správy Svet India otestovala balistickú raketu schopnú niesť jadrovú hlavicu

India otestovala balistickú raketu schopnú niesť jadrovú hlavicu

India v stredu oznámila, že úspešne otestovala balistickú raketu stredného doletu, ktorá by mala byť schopná niesť jadrové hlavice a doletieť do akejkoľvek časti Číny, uviedla agentúra AFP.

21.08.2025 08:00
India, Čína, Modi, Wang Ji Foto: ,
Indický premiér Narendra Modi (vpravo) si podáva ruku s čínskym ministrom zahraničných vecí Wang Ji (vľavo) v Naí Dillí v Indii v utorok 19. augusta 2025.
debata (1)

K odpáleniu rakety Agni-5 došlo vo východoindickom štáte Urísa, pričom kompetentné úrady informovali, že splnila „všetky prevádzkové a technické parametre“. Ako píše AFP, Agni-5 je jednou z viacerých indických rakiet krátkeho a stredného doletu, ktorých cieľom je posilniť obrannú pozíciu Indie voči susednej Číne i Pakistanu, ktorý tiež disponuje jadrovými zbraňami.

Dve najľudnatejšie krajiny sveta, India a Čína, dlhodobo súperia o vplyv v južnej Ázii, pričom ich vzťahy sa ešte výrazne zhoršili po pohraničnom konflikte v roku 2020. India je tiež súčasťou bezpečnostnej aliancie QUAD, do ktorej patria aj USA, Austrália a Japonsko. Aliancia je tiež vnímaná ako protiváha Číne.

Naí Dillí a Peking sa však v ostatnom čase snažia svoje vzťahy naprávať. Ako pripomína agentúra AFP, indický premiér Naréndra Módí a čínsky prezident Si Ťin-pching sa v októbri 2024 stretli na summite v Rusku, prvýkrát za ostatných päť rokov. Módí by mal zároveň koncom augusta pricestovať do Číny – prvýkrát od roku 2018 -, aby sa tam zúčastnil summitu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS).

Medzitým sa veľmi vyostrili vzťahy medzi Naí Dillí s Washingtonom. Dôvodom je ultimátum zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý Indii hrozí zvýšením už aj tak vysokých ciel, ak neprestane s nákupom ropy z Ruska.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Čína #India