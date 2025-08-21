Americký think-tank podozrieva KĽDR, že má tajnú základňu s raketami, schopnými zasiahnuť USA

Na základni Sinpung-tong, ktorá sa nachádza v provincii Pchjongan pukto Sinidžu asi 27 kilometrov od hraníc s Čínou, sa môže nachádzať šesť až deväť medzikontinentálnych balistických rakiet Hwasong-15 alebo Hwasong-18. Medzi ďalšími zbraňami môže byť aj doteraz neznámy typ medzikontinentálnej balistickej rakety vrátane ich mobilných odpaľovacích zariadení, uviedlo v stredu Stredisko pre strategické a medzinárodné štúdiá (CSIS).
„Balistické rakety dlhého doletu predstavujú potenciálnu jadrovú hrozbu pre východnú Áziu a kontinentálne Spojené štáty. Podľa súčasných odhadov budú tieto zbrane v prípade krízy alebo vojny premiestnené zo základne a odpálené z vopred zmapovaných miest,“ dodalo CSIS.
Stredisko vychádzalo zo satelitných snímok, odtajnených dokumentov, informácií z otvorených zdrojov a rozhovorov s utečencami a úradníkmi z celého sveta.
Výstavba základne – názov jej dal think-tank podľa blízkej dediny – sa začala okolo roku 2004 a bola sprevádzkovaná o desať rokov neskôr. Rozkladá sa na ploche 22 kilometrov štvorcových a sú v nej sklady, veľké podzemné zariadenia a niekoľko obytných a podporných budov.
Ide o jednu z 15 až 20 tajných severokórejských raketových základní, o ktorých sa doteraz nehovorilo pri žiadnych rokovaniach o jadrovom odzbrojení medzi Washingtonom a Pchjongjangom.
O zastavenie severokórejského jadrového a raketového programu totiž usiloval počas svojho prvého mandátu americký prezident Donald Trump. V rokoch 2018 a 2019 kvôli tomu osobne rokoval so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, rokovania však skrachovali.
KĽDR vo februári odmietla plán na odstránenie jadrových zbraní z Kórejského polostrova. Krajina, naopak, oznámila, že mieni svoj jadrový arzenál ďalej posilňovať, a to napriek rezolúciám Bezpečnostnej rady OSN, ktoré Pchjongjangu takéto kroky zakazujú.